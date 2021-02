Εβδομο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο: «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν., σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University (Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts), στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, και με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης (The Circle of Hellenic Academics in Boston) διοργανώνει το 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ». Η δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ύδρα από 11-14 Ιουλίου 2021 (εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν), στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών "Mελίνα Mερκούρη". Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Ύδρας.