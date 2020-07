ΕΚΠΑ: Υλοποιήθηκε με επιτυχία το διαδικτυακό Webinar του Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα «Career Opportunities in EU»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό Webinar του Γραφείου Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: « Career Opportunities in EU ». Το εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00-12.30 μέσω της εφαρμογής TEAMS.

Θάνος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ

Ομιλητές ήταν ο κύριος Παναγιώτης Καλαβρός, Talent Selection Officer, Human Capital Unit in European Food Safety Authority, και η κυρία Marta Almeida Martins, Trainee at Talent Selection Team, Human Capital Unit in European Food Safety Authority. O σκοπός του συγκεκριμένου ενημερωτικού σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει, αφενός, σε φοιτητές και αποφοίτους τις δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρονται σε οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, να αναλυθεί ως παράδειγμα, η διαδικασία επιλογής προσωπικού στην «Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων» (European Food Safety Authority).