Το Πρώτο Business School στην Κύπρο

Συνεργασία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Cambridge.

Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, το ευρύ φάσμα τομέων απασχόλησης και οι πολλαπλές επιλογές εξειδίκευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αποτελούν τους βασικούς λόγους που πολλοί νέοι επιλέγουν σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Με παράδοση μισού και πλέον αιώνα η διεθνώς αναγνωρισμένη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών αλλά, ως ένα κέντρο καινοτομίας με πρωτοποριακές ερευνητικές συνεργασίες και ευρεία και πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα διανοίγει νέους ορίζοντες για όσους επιλέξουν να φοιτήσουν κοντά της.

Μόλις πρόσφατα η Σχολή και το Κέντρο Εναλλακτικής Χρηματοδότησης του Cambridge CCAF που εδρεύει στο Cambridge Judge Business School υπέγραψαν συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας για την επιτάχυνση της τεχνολογικής χρηματοοικονομικής καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ο νέος πρύτανης της Σχολής Δρ. Πιερής Χουρίδης ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεργαστεί με το Κέντρο του Cambridge για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών FinTech στην ευρύτερη περιοχή και θεωρεί ότι η σχετική έρευνα και οι διεργασίες στην ίδια την Σχολή θα έχουν σημαντικό όφελος για τους φοιτητές των σχετικών προγραμμάτων.

Εξίσου καθοριστικό στοιχείο για τους φοιτητές που θα επιλέξουν τη Σχολή είναι η παρουσία του κέντρου καινοτομίας στη πανεπιστημιούπολη που προβλέπει μια νέα προσέγγιση στην κουλτούρα νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups) και αποσκοπεί στη στήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών από το πανεπιστήμιο και την ευρύτερη κοινωνία ενθαρρύνοντας έτσι την υιοθέτηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας από τους φοιτητές.

Η Λογιστική, τα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά αλλά και το Marketing and Digital Communications και η Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού παραμένουν σταθερά υψηλά στις επιλογές των νέων φοιτητών. Κυριότερος λόγος είναι η μεγάλη ζήτηση για προσοντούχους επαγγελματίες που κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις στη διαχείριση των επιχειρήσεων, των οικονομικών, της επικοινωνίας, αλλά και δεξιότητες που τους καθιστούν ηγετικά στελέχη στην σύγχρονη και εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Εκτός από την επιλογή του αντικειμένου σπουδών, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που δίνει βάση τόσο στην θεωρητική κατάρτιση, όσο και στην πρακτική εξάσκηση, συνδέοντας τα ακαδημαϊκά προσόντα με πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, η οποία επιταχύνει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου η απασχολησιμότητα των φοιτητών και αποφοίτων του αποτελεί προτεραιότητα, μιας και διαθέτει μια σειρά εργαλείων για την διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας πριν και μετά την αποφοίτηση. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα του Πανεπιστημίου, 87% των αποφοίτων του έχει εργοδοτηθεί μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την αποφοίτηση στον τομέα των σπουδών τους. Οι συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου Καριέρας, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, η πλατφόρμα εργoδότησης που συνδέει τους φοιτητές και αποφοίτους, είναι μερικοί από τους λόγους που ο διεθνής οργανισμός πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities (QSStars) αξιολόγησε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τον ψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στον τομέα της απασχολησιμότητας.

Προγράμματα Σπουδών συνδεδεμένα με τον επιχειρηματικό κόσμο

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την παλαιότερη σχολή στην Κύπρο και χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το Τμήμα Λογιστικής , Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών το οποίο προσφέρει πτυχία στην Λογιστική και στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, ενώ στο Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ περιλαμβάνει πλήρη προγράμματα σπουδών στο Marketing and Digital Communications, Aviation Management, Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων , ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, απολαμβάνουν το πλεονέκτημα ότι όσο υπάρχουν επιχειρήσεις θα υπάρχει και ανάγκη για διοίκηση. Οι θέσεις διαχείρισης είναι αναγκαίες σε κάθε τομέα του εμπορίου, από μικρές τοπικές επιχειρήσεις έως μεγάλες διεθνείς εταιρείες. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσει ένας φοιτητής στο πτυχίο Διοίκησης μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν οποιοδήποτε είδος επιχείρησης, από τη διαχείριση μιας μικρής ομάδας στο λιανικό εμπόριο, έως τη λειτουργία μιας ολόκληρης εταιρείας. Τα πτυχία Διοίκησης είναι αρκετά ευέλικτα και με ευρύ κύκλο θεμάτων που επεκτείνονται πέραν από τη διοίκηση, σε χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητα, διοίκηση προσωπικού και διεθνείς επιχειρήσεις. Έτσι, οι απόφοιτοι αποκτούν ένα ολοκληρωμένο φάσμα γνώσεων του επιχειρηματικού κόσμου και είναι έτοιμοι για την εφαρμογή τους σε πραγματικές καταστάσεις.

Το Πτυχίο Λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους φοιτητές για μια καριέρα στον οικονομικό, ελεγκτικό και λογιστικό τομέα, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για εργοδότηση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα Λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το μόνο πουπροσφέρει το μέγιστο αριθμο απαλλαγών από τον επαγγελματικό τίτλο του Institute of Chartered Accountants in England and Wales ICAEW/ACA (12 από τα 15 μαθήματα), καθώς καιαπό τον επαγγελματικό τίτλο του Association of Chartered Certified Accountants ACCA του Ηνωμένου Βασιλείου (9 από τα 13 μαθήματα).

Περαιτέρω, μέσω πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές συνδέονται με τα τέσσερα μεγαλύτερα διεθνή Ελεγκτικά/Λογιστικά Γραφεία (Big Four), καθώς και με άλλους τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Το πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουκαλύπτει τις επιχειρηματικές αρχές που αφορούν σε θέματα του ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα, διαχείρισης τροφίμων και ποτών, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τουριστικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ, ενώ συμπεριλαμβάνει διαχείριση Casino resorts και Spa and Wellness services. Είναι ενσωματωμένο με 3 πρακτικές ασκήσεις για τους φοιτητές σε συνεργασία με ποιοτικά θέρετρα και Ξενοδοχεία όπως: Anassa Hotel, Four Seasons Hotel, Amathus Hotel, και Radisson Hotel.

Το πτυχίο Marketing and Digital Communications ειναι το πρώτο πρόγραμμα του είδους του που απευθύνεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο επιχειρηματικής επικοινωνίας και της στρατηγικής των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

Το Πτυχίο Aviation Management είναι το πρώτο καιμοναδικό πρόγραμμα που προσφέρεται στην Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο,προσφέροντας ευκαιρίες εργοδότησης στην αεροπορική βιομηχανία ως στελέχη διαχείρισης και διοίκησης του αεροδρομίου.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει επίσης το διακεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MBA ( Master in Business Administration ) , το πρώτο που λειτούργησε στην Κύπρο το 1987, απόφοιτοι του οποίου σήμερα κατέχουν εξέχουσες θέσεις εργασίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των δύο τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www . euc . ac . cy ή να επικοινωνήσετε στο email info @ euc . ac . cy

Έναρξη Φθινοπωρινού τετραμήνου 4 Οκτωβρίου 2021.