«Φορμίων»: Ετοιμάζεται και η τρίτη φρεγάτα Belharra του ΠΝ – Μπήκε η τρόπιδα

Η τοποθέτηση τρόπιδας της «Φορμίων», δείχνει, συνεχίζει η ανακοίνωση της Naval Group, την ισχυρή και μακροχρόνια βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Απόδειξη και επιβεβαίωση αυτού, προστίθεται, είναι το γεγονός ότι, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη παραδώσει τον προηγούμενο Φεβρουάριο πολλά προ εξοπλισμένα blocks για το πλοίο, που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις τους, μέσω μιας ολοκληρωμένης μεταφοράς τεχνολογίας που προσφέρθηκε από τη Naval Group.

Αυτά τα blocks βρίσκονται τώρα στη διαδικασία συναρμολόγησης στο Λοριάν μαζί με τα άλλα blocks της «Φορμίων».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα FDI HN βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

