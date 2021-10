Κακοκαιρία «Αθηνά»: Έκτακτη χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ για τη Β.Εύβοια

«Από την πρώτη στιγμή, με εντολή Πρωθυπουργού, βρεθήκαμε στη Β. Εύβοια και στο πεδίο με τον δήμαρχο, αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που άμεσα προχωρούν σε καθαρισμούς και τις πρώτες αποκαταστάσεις. Η στήριξη του κράτους -φυσικά- και θα συνεχιστεί για να καλυφθούν οι οποίες νέες ανάγκες, ενώ τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα συνεχίζονται», δήλωσε νωρίτερα ο κ. Τριαντόπουλος από τα Βασιλικά και το Ψαροπούλι.

Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμος Κεδίκογλου.

Νέο δράμα για τους κατοίκους της Β. Εύβοιας

Οι έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές της Αγίας 'Αννας, του Αχλαδιού και της Κοτσικιάς, όπως και σε άλλα χωριά της Βόρειας Εύβοιας, άφησαν πίσω τους σημαντικές καταστροφές καθώς χείμαρροι πλημμύρισαν, έγιναν μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο ενώ οι δρόμοι ήταν αδιάβατοι με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Η εικόνα με το πρώτο φως της ημέρας ήταν δραματική. Εκατοντάδες σπίτια είχαν πλημμυρίσει και μάλιστα μεταφέρθηκαν και ενισχύσεις της πυροσβεστικής στην περιοχή από την Στερεά Ελλάδα για να βοηθήσουν στην άντληση των υδάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το παραλιακό μέτωπο στην Αχλαδιά έχει πάθει τεράστια καταστροφή όπως επίσης και στην Αγία Άννα ενώ οι κάτοικοι της Κοτσικιάς είδαν τον εξοπλισμό των καταστημάτων και των σπιτιών τους να βρίσκονται στην παραλία.

«Πλημμύρισαν τα πάντα. Στο Αχλάδι, την Κοτσικιά, το Ψαροπούλι και την Αγία Άννα είναι πολλά τα πλημμυρισμένα σπίτια» σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης και συμπληρώνει πως «στους δρόμους στο επαρχιακό δίκτυο, από Ελληνικά προς Αγία 'Αννα, υπάρχει κίνδυνος από πλημμυρισμένα ρέματα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Οι δυο δήμοι έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή και ξεκινάμε σε πρώτη φάση τον καθαρισμό στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο».

