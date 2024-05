Με την «Ασκητική» του Νίκου Καζαντζάκη ξεκινά στη Βοστώνη το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

Ξεκινούν την Τρίτη 28 Μαΐου στη Βοστώνη οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που οργανώνουν το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross της Βοστώνης και η American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA). Στο πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε και στη Βουλή, στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, συμμετέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Τμήμα Ελληνικής Παιδείας, η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με την παρουσία του ίδιου του Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου, οι Boston University Philhellenes, The University of Chicago, Center for Hellenic Studies, το Instituto de Letras του Rio De Janeiro University, η Study in Greece και η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.