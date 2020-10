Μίνι τσουνάμι στη Σάμο και στην Σμύρνη: Η στιγμή που η θάλασσα βγαίνει στη στεριά - ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε το βίντεο:

Μίνι τσουνάμι έπληξε τα παράλια της Σμύρνης

Μίνι τσουνάμι έπληξε μία παραλιακή περιοχή της Σμύρνης, έπειτα από τον ισχυρότατο σεισμό έντασης 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμου.

Ο σεισμός, που έγινε αισθητός και σε περιοχές της Τουρκίας, έχει αφήσει πίσω του ζημιές στη Σμύρνη, όπου κατέρρευσαν κτίρια. Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, έπειτα από τη σεισμική δόνηση η θάλασσα βγήκε στη στεριά, στην παράκτια περιοχή Σεφεριχισάρ, και το νερό παρασύρει αντικείμενα στο πέρασμά του.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, στη Σμύρνη έχουν καταρρεύσει έξι κτίρια, ενώ ο δήμαρχος της πόλης εξέφρασε φόβους για κατάρρευση 20 κτιρίων.

Small tsunami has been observed on the coastline following the #earthquake in #Izmir in Turkey. pic.twitter.com/ZJ8kXyyuOl