Ο Anatolυ Vasiliev στους Δελφούς - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για νέους ηθοποιούς και σπουδαστές

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών(Ε.Π.Κε.Δ) οργανώνει στους Δελφούς από 7-11 Ιουλίου 2021 εκπαιδευτικό θεατρικό σεμινάριο με θέμα Ο ΑΝΑΤΟΛΙ ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ.

Το Κέντρο Δελφών προσκαλεί τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη ένα πενθήμερο στους Δελφούς για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό σεμινάριο με την παρουσία του ιδίου Ανατόλι Βασίλιεφ.Θα συμμετέχουν Έλληνες νέοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες, σπουδαστές Δραματικών Σχολών και φοιτητές Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αρχίσει την Τετάρτη 7 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Όπως είναι γνωστό ο Αnatoly Vasiliev είναι από τους κορυφαίους σύγχρονους Ευρωπαίους σκηνοθέτες και διαπρεπής εκπρόσωπος του Ρωσικού θεάτρου με αξιοσημείωτη παρουσία στην Ελλάδα και υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών κατά τις Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς στην περίοδο 1995-2007.

Άλλες Εκδηλώσεις

Συνέδριο

Από τις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021 το (Ε.Π.Κε.Δ) θα πραγματοποιήσει στο Συνεδριακό Κέντρο στους Δελφούς το επιστημονικό Συνέδριο με θέμα, Η Αρχιτεκτονική της Παλιγγενεσίας / ΗΠαλιγγενεσία της Αρχιτεκτονικής, με τη συνεργασία του ΕΜΠ.

Την Τιμητική Επιτροπή του συνεδρίου συγκροτούν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του (Ε.Π.Κε.Δ) Πρύτανης Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ και ο Ανδρέας Μπουντουβής, Πρύτανης ΕΜΠ.

Έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ: Διεθνείς Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος 1984-200 και περιλαμβάνει εργασίες και φωτογραφικό υλικό.

Την γενική εποπτεία έχει ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος , καλλιτεχνικός διευθυντής των Συναντήσεων Αρχαίου Δράματος 1985-2004 και την επιμέλεια έκδοσης η Προϊσταμένη του Τμήματος Συνεδρίων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Μάρω Νικολοπούλου.

Επίσης υπάρχει τριμελής επιτροπή έκδοσης από τους Freddy Decreus, ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης, Γιώργο Σαμπατακάκη, επ. Καθηγητή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πηνελόπη Χατζηδημητρίου Θεατρολόγο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Πραγματοποιήθηκε η Συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Γαλλογερμανική Κοινοπραξία ARTE και την εταιρεία παραγωγής UNITEL για την απευθείας μετάδοση σε όλη την Ευρώπη της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών στις 6 Ιουνίου 2021 από την ορχήστρα MusicAeterna σε διεύθυνση Θεόδωρου Κουρεντζή. Συμπράττει και το World Human Forum.

Β.Συνεργασία με την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ). Καλλιτεχνικός διευθυντής Διονύσης Γραμμένος. Θα πραγματοπιηθεί συναυλία στο θέατρο ΦΡΥΝΙΧΟΣ στις 29 Ιουλίου 2021 με πρόγραμμα αφιερωμένο στα 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, με έργα των Μπετόβεν και Σκαλκώτα.

Μετά τους Δελφούς η συγκεκριμένη συναυλία θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Konzerthaus Berlin κατόπιν προσκλήσεως του διεθνούς φεστιβάλ Young Euro Classic .

Γ.Συνεργασία με το Delphi Economic Forum 1-2 Ιουλίου για μία συνάντηση «επανασύνδεσης» με τους Δελφούς εν όψει του Forum του 2022.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τετάρτη 7 - Σάββατο 10 Ιουλίου

Anatoli Vasiliev: Μαθήματα Υποκριτικής

Ivan Kotik: Μαθήματα Ενέργειας

Ilya Kozin: Εκφορά Λόγου

Jerzy Klesyk: Αυτοσχεδιασμός και Πλαστικότητα

Προβολές από παραστάσεις & ντοκιμαντέρ

Ανοιχτό μάθημα

Σάββατο 10 Ιουλίου

Ομιλίες και συζήτηση

Κυριακή 11 Ιουλίου 09.00-12.00

Vasiliev «Η σχέση μου με την Ελλάδα»

Natalia Isaeva: «Παραστάσεις του Anatoli Vasiliev στην Ευρώπη»

Συμμετέχουν: Λυδία Κονιόρδου, σκηνοθέτης/ηθοποιός,Αγλαΐα Παπά, ηθοποιός και ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος.

Παρεμβάσεις :

Γιώργος Σαμπατακάκης, Επ. Καθηγητής Θεατρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Σκηνοθέτης, Διευθυντής Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου

Περικλής Μουστάκης, Σκηνοθέτης, Διευθυντής Σπουδών Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και οι Jerzy Klesyk, Ivan Kotik, Ilya Kozin

12.30-13.30

Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Θεάτρου Yuri Lyubimov (Yuri Lyubimov International Theatre Award) στον Θεόδωρο Τερζόπουλο από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Lyubimov για την ανάπτυξη της Θεατρικής Τέχνης (Lyubimov Charity Foundation for the Development of Theatre Art) και το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου.

Παρασκευή 3-5 Σεπτεμβρίου

Συνέδριο. Η Αρχιτεκτονική της Παλιγγενεσίας / Η Παλιγγενεσία της Αρχιτεκτονικής.

Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν :

Δημήτρης Ησαΐας, Αρχιτέκτων – Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Παύλος Καλλιγάς, Διευθυντής ΕΠΚεΔ

Δημήτρης Κυρτάτας , Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παναγιώτης Τουρνικιώτης , Καθηγητής Θεωρίας Αρχιτεκτονικής - Κοσμήτορας ΣΑΜ ΕΜΠ

Βούλα Τσούνα , Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας UCSB - μέλος ΔΣ ΕΠΚεΔ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΥΝΙΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΟΙ 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Φεστιβάλ Δελφών Συναυλία. Άλκηστη Πρωτοψάλτη ΄

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΕΣΤΗΣ Σκην.Γιάννης Κακλέας

Πέμπτη 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ του Λάκη Λαζόπουλου.Σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Θέατρο του Νέου Κόσμου

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ .Σκην.Σοφία Σπυράτου

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΣΟΝ ΓΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Μαέστρος Διονύσης Γραμμένος

TΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συναυλία Βάνια Μίχα

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ Σκην.Αρης Μπινιάρης με τον Γιάννη Στάκονγλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Αυγούστου

ΟΡΝΙΘΕΣ .Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. Σκην.Γ.Νανούρης

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2021

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΥΚΟ» ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΗΜΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΤΟ ……….21

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Βιογραφικά

AnatoliVASILIEV

OAnatoliVasilievγεννήθηκε το 1942. Το 1968 έγινε δεκτός στο Τμήμα Σκηνοθεσίας του Ινστιτούτου Θεατρικών Τεχνών της Μόσχας (GITIS) με δασκάλα την Maria Knebel, φοιτήτρια του Στανισλάβσκι. Οι σκηνοθεσίες του αποτέλεσαν κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα της ρωσικής θεατρικής ζωής. Το 1987 άνοιξε το δικό του χώρο, το Θέατρο «Σχολή Δραματικής Τέχνης» με τη θρυλική παράσταση «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Πιραντέλλο. Το θέατρό του, το οποίο μετακόμισε το 2001 σε νέο κτίριο και του οποίου το αρχιτεκτονικό σχέδιο επιμελήθηκε ο ίδιος, υπήρξε για σχεδόν είκοσι χρόνια ένα πραγματικό εργαστήριο δημιουργικού πειραματισμού.

Οι παραστάσεις του Vasiliev περιόδευσαν με τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και συμμετείχαν σε διεθνή φεστιβάλ (Αβινιόν, Φεστιβάλ Ολλανδίας, Ελληνικό Φεστιβάλ κ.λπ.). Στη Γαλλία δημιούργησε και σκηνοθέτησε τη «Μασκαράτα» και τον «Αμφιτρύωνα» στην Comιdie-Franηaise και «Τερέζα η Φιλόσοφος» στο θέατρο Odιon. Σκηνοθέτησε επίσης έργα στην Ιταλία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Το 2004 έγινε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Τμήματος Σκηνοθεσίας στην Ecole Nationale Supιrieure des Arts et Techniques du Thιβtre (ENSATT). Το 2008 οι μαθητές του, ως νέοι σκηνοθέτες, προσκλήθηκαν στο Φεστιβάλ της Αβινιόν. Στη συνέχεια διεύθυνε το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «l'Isola della Pedagogia» στη Βενετία.

Το 2006 αποβάλλεται από το θέατρο του στη Ρωσία και έκτοτε συνεχίζει τη δημιουργική του δραστηριότητα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Οι περισσότερο πρόσφατες παραστάσεις του είναι: «La Musica. La Musica Deuxiθme» της Duras στο Vieux Colοmbier το 2016, μια νέα παραγωγή του «Υλικού Μήδειας» του Heiner Mόller στο Thιβtre National de Strasbourg (TNS) το 2017 και «Ιστορία ενός ανώνυμου ανθρώπου» του Τσέχωφ στο TNS το 2018.

Το 2017-2018 σκηνοθετεί στην Ιταλία την ταινία- μεταντοκιμαντέρ «Asino» («Γάιδαρος») που προβλήθηκε στα φεστιβάλ του Ρότερνταμ, της Μόσχας και του Λονδίνου. Έχει κάνει τέσσερις ταινίες για το πρότζεκτ «Dau» (η πρώτη, «Η επιστροφή ενός άσωτου γιου», προβλήθηκε στο Παρίσι το 2019). Έχει βραβευτεί με το Βραβείο Stanislavski (1988), τη Χρυσή Μάσκα της Ρωσίας (1997), του απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νέας Θεατρικής Πραγματικότητας στην Ταορμίνα (1990), το Βραβείο Chaos (Βραβείο Pirandello) στο Αγκριτζέντο (1992), το Βραβείο Coppa Ubu Θεατρικής Παιδαγωγικής στο Μιλάνο (2012).

ΕίναιΟμότιμοςΔάσκαλος (Master Emeritus) ΤεχνώντηςΡωσίας (1993), Chevalier des Arts et des Lettres (1989), Chevalier des Palmes Acadιmiques (2005), Commandeur des Arts et des Lettres (2006). Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων που εκδόθηκαν στη Ρωσία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, τη Βραζιλία, την Ιταλία, την Ελβετία και τη Γαλλία.

Jerzy KLESYK

Σκηνοθέτης, ηθοποιός και καθηγητής υποκριτικής, είναι απόφοιτος της Εθνικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης της Βαρσοβίας, της πιο αναγνωρισμένης Δραματικής Σχολής στην Πολωνία.

Το 1992, με υποτροφία από το Japan Foundation Artist Fellowship Programme μυήθηκε στις παραδοσιακές τέχνες της Ιαπωνίας και έμεινε 5 μήνες στο Τόκυο όπου ήρθε σε επαφή με τις ρίζες του παραδοσιακού ιαπωνικού θεάτρου.

Ως ηθοποιός συμμετείχε σε ταινίες των Andrzej Wajda και Janusz Zaorski. Υπήρξε επίσης μέλος της βασικής ομάδας ηθοποιών του φημισμένου Teatr Wspolczesn της Βαρσοβίας.

Σκηνοθέτησε στο Teatr Polski στη Βαρσοβία και το Teatr Slowackiego στην Κρακοβία και συνεργάστηκε με τους πιο γνωστούς Πολωνούς ηθοποιούς, συμπεριλαμβανομένου του Andrzej Seweryn.

Στη Γαλλία σκηνοθέτησε πολλά έργα, μεταξύ άλλων τα «Judith» και «The Possibilities» του Howard Barker. Συνεργάστηκε με γνωστούς ηθοποιούς όπως οι Nada Strancar, Serge Maggiani, Suliane Brahim. Είναι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που σκηνοθέτησε τα έργα του Barker στη Γαλλία.

Από το 2005 συνεργάζεται με τη χορογράφο Maguy Marin ως καθηγητής υποκριτικής των βασικών ερμηνευτών της ομάδας της και δημιούργησε ένα πρωτοποριακό θεατρικό μάθημα με θέμα «Γίνε ο δημιουργός της δικής σου χειρονομίας».

Έχει εργαστεί σε μεγάλες γαλλικές σχολές θεάτρου όπως L'Ιcole du Passage of Niels Arestrup στο Παρίσι (1991-1997), ENSATT (Ecole Nationale Supιrieure des Arts et Technique du Thιβtre) στη Λυών (1998-2005), L'Acadιmie de l'Union ΰ Limoges (από το 2014) και έχει οργανώσει πολλά εργαστήρια στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Συνεργάστηκε με τον Anatoli Vasiliev την περίοδο 2004-2005, στο Τμήμα Σκηνοθεσίας Θεάτρου του ENSATT, το 2016, στην Comιdie Franηaise, στην παραγωγή «La Musica. La Musica deuxiθme» της Marguerite Duras και το 2018, στο Εθνικό Θέατρο του Στρασβούργου, για την παραγωγή «Η ιστορία ενός ανώνυμου ανθρώπου» του Τσέχωφ.

Iliya KOZIN

Σκηνοθέτης και παιδαγωγός, υπήρξε μαθητής του Anatoli Vasiliev από το 2002 μέχρι σήμερα και ηθοποιός του θεάτρου «Σχολή Δραματικής Τέχνης».

Σπούδασε στο Τμήμα Θεάτρου του Κρατικού Ωδείου του Σαράτοφ, με την V.A. Ermakova (1998-2002) και παρακολούθησε το δημιουργικό εργαστήριο στο θέατρο «Σχολή Δραματικής Τέχνης» υπό τη διεύθυνση του A. Vassiliev (2002–2006).

Συμμετείχε στις παραγωγές «Ιλιάδα, ραψωδία Ψ. Ταφή του Πάτροκλου. Αγώνες» (Αχιλλέας) 2004, «The Stone Guest or Don Juan is Dead» Παιδαγωγική πρακτική (Δον Ζουάν) 2006, Ευριπίδη «Mήδεια», Ελλάδα 2008, «Όλη την ημέρα κάτω από τα δέντρα» της Marguerite Duras, Ουγγαρία 2009, «Medea Material» του Heiner Muller, Γαλλία (Παρίσι / Στρασβούργο) 2016-2017, όλες υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του A. Vasiliev. Επίσης, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Vasiliev «Παιδαγωγική για παιδαγωγούς». Ιταλία-Πολωνία 2010-2014, και στο εκπαιδευτικό μάθημα στη Σχολή Νέου Κινηματογράφου της Μόσχας.

Συμμετοχή σε άλλα έργα: «Κοριολανός» (Κοριολανός), 2007, σε σκηνοθεσία I. Yatsko, «Αλίμονο από το πνεύμα» (Chatskiy), 2015, «Δάσος. Διάλογοι εν κινήσει» (Neschastlivtsev), 2017, «Μάκβεθ» (Μάκβεθ), 2019, όλα σε σκηνοθεσία A. Ogarev.

Διευθυντική-παιδαγωγική πρακτική: 2016-2019 - εκπαιδευτικό μάθημα του B.Yu.Yukhananov στο Στούντιο Ατομικής Σκηνοθεσίας MIR-5 Μόσχα. 2018-2020 - εκπαιδευτικό μάθημα υποκριτικής στη Σχολή Νέου Κινηματογράφου της Μόσχας (MSNK). 2019 - «Άμλετ. Δραματικός κατασκευαστής», παραγωγή στη μικρή σκηνή του Electrotheatre Stanislavskiy της Μόσχας, 2019 - 2022 - εκπαιδευτικό μάθημα του B.Yu.Yukhananov στο Στούντιο Ατομικής Σκηνοθεσίας MIR-6, Μόσχα.

Ivan KOTIK

Ηθοποιός, παιδαγωγός και δάσκαλος Πολεμικών Τεχνών. Γεννήθηκε το 1978. Έχει κάνει ανώτερες σπουδές στη σεναριογραφία και τη σκηνοθεσία με δάσκαλο τον Vladimir Khotinenko καθώς και μαθήματα υποκριτικής με τον Anatoli Vasiliev στο Ινστιτούτο Grotovsky στο Wroclaw (Πολωνία) και στο Θέατρο «Σχολή Δραματικής Τέχνης» στη Μόσχα. Έχει σπουδάσει Κινεζική γλώσσα και Σινολογία στο Ινστιτούτο Ασίας και Αφρικής του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Φοίτησε στο Ινστιτούτο Αεροπορίας της Μόσχας, στο τμήμα σχεδιασμού και κατασκευής αεροσκαφών και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Harbin, ως υπότροφος, σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών.

Ο Ivan Kotik μελετά πολεμικές τέχνες και ψυχοφυσικές πρακτικές από την παιδική του ηλικία και ασκείται συστηματικά επί 30 και περισσότερα χρόνια.

Έχει ζήσει στην Κίνα πάνω από 15 χρόνια συνολικά, όπου σπούδασε, ως εσωτερικός και εξωτερικός μαθητής, με την παλιά γενιά δασκάλων, συμπεριλαμβανομένων των Ταοϊστών.

Το 2002 προσκλήθηκε από τον Anatoli Vasiliev να εργαστεί στο Θέατρο «Σχολή Δραματικής Τέχνης» πρώτα ως παιδαγωγός για ηθοποιούς, στη συνέχεια ως ηθοποιός και χορογράφος. Ο Ιβάν ερμήνευσε το ρόλο του Αχιλλέα στην «Ιλιάδα» το 2003-2004.

Μαζί με τον Vasiliev ανέπτυξε ένα ψυχοφυσικό εκπαιδευτικό σύστημα για δραματικούς ηθοποιούς, βασισμένο στις πολεμικές τέχνες και ταοϊστικές τεχνικές, το οποίο δίδαξε στην Ευρώπη και τη Ρωσία για πολλά χρόνια.

Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια ως παιδαγωγός και ηθοποιός, με επικεφαλής του προγράμματος τον A. Vasiliev, στη Βενετία το 2011-2013 και στο Wroclaw, στο Ινστιτούτο Grotovsky, το 2011-2012.

Συμμετείχε επίσης ως παιδαγωγός στην παραγωγή «Μήδεια» του Ευριπίδη στην Επίδαυρο σε σκηνοθεσία A. Vasiliev το 2008.

Από το 2010 εργάζεται στον κινηματογράφο ως ηθοποιός, χορογράφος και παραγωγός. Σήμερα είναι ένας από τους παιδαγωγούς της «Σχολής Εργαστηριακής Έρευνας της θεωρίας και των πρακτικών του Θεάτρου» του Anatoli Vasiliev.

Natalia ISAEVA

Ιστορικός της φιλοσοφίας και του θεάτρου, με σπουδές στα σανσκριτικά και την ιστορία της ινδικής φιλοσοφίας και θρησκείας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας και διδακτορικό στην Ιστορία των Θρησκειών.

Εργάστηκε ως κορυφαία ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και στο κολέγιο Wolfson της Οξφόρδης 1993-1994. Το 2001, μετά τη δολοφονία του συζύγου της, SergeyIsaev, Πρύτανη του GITIS, έφυγε από τη Ρωσία για το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά για τη Γαλλία (Λυών και Παρίσι). Από το 2001 είναι βοηθός, μεταφράστρια και καλλιτεχνική συνεργάτης του Anatoli Vasiliev. Εργάστηκε ως υπεύθυνη, καθηγήτρια φιλοσοφίας και διερμηνέας για το μάθημα σκηνοθεσίας του Vasiliev στη θεατρική σχολή ENSATT της Λυών, υπήρξε δημιουργικός συνεργάτης και διερμηνέας σε πολλές θεατρικές παραγωγές καθώς και σε θεατρικά εργαστήρια στο Παρίσι και το Στρασβούργο. Ανέλαβε τον υποτιτλισμό και την αγγλική μετάφραση της ταινίας του Vasiliev «Asino» (2017-2018), καθώς και για το πρόγραμμα «DAU» (Παρίσι/Λονδίνο, 2018-2019). Δίδαξε στο ερευνητικό κέντρο ARTA και στο Πανεπιστήμιο Paris 8 (Saint-Denis). Δημοσιεύει τακτικά άρθρα για την ινδική φιλοσοφία και την αισθητική του θεάτρου σε επιστημονικά περιοδικά στη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Είναι συγγραφέας 19 βιβλίων που εκδόθηκαν σε Ρωσία, ΗΠΑ, Ινδία και αλλού. Έχει μεταφράσει ινδικά φιλοσοφικά κείμενα, έργα της Marguerite Duras, πραγματείες και δοκίμια των Hans-Thies Lehmann και Antonin Artaud. Έκανε επίσης την πρώτη ρωσική μετάφραση με σχολιασμό των πέντε μεγάλων φιλοσοφικών πραγματειών του Sψren Kierkegaard. Το 2006, στη Γαλλία, της απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalier d'Ordre des Arts et des Lettres).