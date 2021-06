Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 9:30:10 π.μ.) η προκήρυξη της Σχολής Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση 16 θέσεων εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών(ΔΣΣ)(«International Senior Course») με τίτλο «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy».