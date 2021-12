Στάθης Κουτμερίδης στο real.gr: «H Πάττυ μου φοβόταν το εμβόλιο-Nα γίνει παράδειγμα και να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές»

Της Κωνσταντίνας Μπιτζήλου

«Δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την περίοδο με τα εμβόλια. Η Πάττυ μου φοβόταν να κάνει το εμβόλιο. Έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα από έγκυες που πήγαν και έκαναν το εμβόλιο μετά τον θάνατό της. Να γίνει παράδειγμα και να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι η πεμπτουσία», δηλώνει στο real.gr.

Η Πάττυ, όπως τη φώναζαν οι φίλοι της, ήταν έγκυος στον έβδομο μήνα όταν προσβλήθηκε από κορωνοϊό. Η ίδια είχε αναβάλλει τον εμβολιασμό της λόγω της εγκυμοσύνης, καθώς φοβόταν για τυχόν επιπλοκές.

Ωστόσο, στην Τριανταφυλλιά Σερρών, στο χωριό της, υπήρχαν φήμες για αντιεμβολιαστική επιρροή στην οικογένεια από κάποιον πνευματικό, σε μοναστήρι της περιοχής.

Η ίδια εισήχθη αρχικά στο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στον «Άγιο Λουκά».

Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ για πάνω από ένα μήνα, η 38χρονη δικηγόρος άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου. Οι γιατροί ωστόσο κατάφεραν να πάρουν το νεογέννητο με καισαρική.

Σημειώνεται ότι και ο αδερφός της, Θοδωρής Κουτμερίδης, πριν από έναν χρόνο νόσησε από Covid-19, ωστόσο επανήλθε υγιής. Ο ίδιος μάλιστα είχε αναφέρει στον επικήδειό του ότι στην αρχή οι απόψεις για τον εμβολιασμό των εγκύων ήταν διφορούμενες, με αποτέλεσμα η αδερφή του να βρεθεί μπερδεμένη σε αυτό το δίλημμα και να το πληρώσει με τη ζωή της.

Μάλιστα στις 14 Νοεμβρίου έτρεξε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και αφιέρωσε το μετάλλιό του στην αδερφή του, στη νεογέννητη κόρη της αλλά και στην αγαπημένη του μητέρα, Ελπίδα, την οποία έχασε από καρκίνο του μαστού το 2013.

A year ago I was down with COVID and pneumonia, today I ran the authentic marathon in Athens. I was planning to run for my late mother, Elpida, who has fought breast cancer with dignity and passed away at the age of 51. She lives with angels since 2013. 1/3 pic.twitter.com/1m9AyNOGHI