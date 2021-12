Στάθης Παναγιωτόπουλος: Σε ποιες περιπτώσεις κινδυνεύει με σύλληψη - Bίντεο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Η εισαγγελία Πρωτοδίκων Θεσσαλονίκης ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να ξεκινήσουν έρευνες σχετικά με τη δράση του παρουσιαστή στο διαδίκτυο, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το αν υπάρχουν άλλα πρόσωπα με τα οποία ο παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί τις προσωπικές τους στιγμές. Μάλιστα αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να γίνει αυτόφωρη σύλληψή του, καθώς θεωρείται διαρκές αδίκημα και αν διαπιστωθεί ότι έχει λάβει χρήματα για τις πράξεις του, τότε μετατρέπεται σε κακούργημα, αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha.

Σε ποιες περιπτώσεις κινδυνεύει με σύλληψη

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος κινδυνεύει με σύλληψη εάν:

- Διαπιστωθεί ότι ο ίδιος έχει ανεβάσει κι άλλα βίντεο, ακόμα και αν η ανάρτηση έχει γίνει με ψευδώνυμο, καθώς θεωρείται διαρκές αδίκημα.

- Διαπιστωθεί ότι έχει πάρει και χρήματα για αυτά τα βίντεο τότε τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, καθώς θα πρόκειται για κακούργημα.

Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό έγκλημα θα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τα θύματα που φαίνονται σε αυτά τα βίντεο, προκειμένου να καταθέσουν.

Δείτε το βίντεο:

Όταν κυκλοφορούσε με μπλουζάκι διαβόητου παιδεραστή

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε εμφανιστεί σε νυχτερινό κεντρικό κλαμπ της Βέροιας φορώντας ένα μπλουζάκι με σοκαριστικό μήνυμα. «I like children, they are tasty» έλεγε το μήνυμα, όπου σε μετάφραση σημαίνει «Μου αρέσουν τα παιδιά, είναι νόστιμα», λόγια του διαβόητου κανίβαλου Albert Fish.

Για το θέμα η εβδομαδιαία εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ (22-3-2017) έγραψε:

«Πριν λίγες μέρες έγινε στη Βέροια ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Συγκεκριμένα παρουσιαστής σε δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή ήταν σε νυχτερινό, κεντρικό, κλαμπ της Βέροιας, μαζί με συμπαρουσιαστή του στην ίδια εκπομπή, και παρουσίαζαν μουσικό πρόγραμμα.

Ένας από τους θαμώνες της βραδιάς αυτής, επώνυμος γιατρός της Βέροιας, παρατήρησε ότι στο μπλουζάκι του παρουσιαστή υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο θεωρείται ανατριχιαστικό.

Ο βεροιώτης γιατρός λοιπόν, που γνώριζε πολύ καλά και το μήνυμα αυτό και τον άνθρωπο που το είπε, ζήτησε δημόσια από τον παρουσιαστή να βγάλει την μπλούζα αυτή και να φορέσει κάτι άλλο, γιατί το μήνυμα είναι τρομακτικό και απεχθές για την κοινωνία. Δυστυχώς όμως ο παρουσιαστής δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση του πολίτη και για τον λόγο αυτό κλήθηκε η αστυνομία, χωρίς τελικά να γίνει τίποτα.

Υ.Γ.: Ο Albert Fich ((19η Μάη 1870 - 16η Ιανουαρίου 1936) ήταν ένας Αμερικανός μανιακός δολοφόνος. Ήταν επίσης γνωστός ως ο γκρι άνθρωπος, ο Λυκάνθρωπος του Wysteria, μανιακός, βιαστής παιδιών και κανίβαλος. Μάλιστα καυχήθηκε ότι έχει αποπλανήσει, είχε σκοτώσει και έφαγε περίπου 100 παιδιά σε ένα χρόνο.

Το εν λόγω θέμα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Laosnews.gr.