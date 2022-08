Στην Ιθάκη το γιοτ των 200 εκατ. ευρώ του Ισραηλινού μεγιστάνα Εγιάλ Όφερ – Φωτογραφίες

Στον κόλπο του Σκίνου στην Ιθάκη βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες το explore yacht OLIVIA, κόστους 200 εκατ. δολαρίων που ανήκει στον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο, Εγιάλ Όφερ.

Ο Eyal Ofer από το 2020 επισκέπτεται με το OLIVIA O την Ιθάκη αγκυροβολώντας στον αγαπημένο του του κόλπο του Σκινου που προτιμούν όσοι διάσημοι επισκέπτονται την Ιθάκη, όπως αναφέρει το kefaloniapress.

Πρόκειται για τον πλουσιότερο Ισραηλινό με περιουσία 11,4 δισ. ευρώ και έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες και επενδυτές στο Ισραήλ, ενώ κατέχει και τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρία .

Ο Eyal Ofer είναι Πρόεδρος της Ofer Global, η οποία ηγείται του ιδιωτικού χαρτοφυλακίου διεθνών επιχειρήσεων του ομίλου στον τομέα της ναυτιλίας, των ακινήτων, της ενέργειας, της τεχνολογίας, των τραπεζών και των επενδύσεων, με περισσότερους από 30.000 υπαλλήλους σε 15 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Royal Caribbean Group και στο συμβουλευτικό συμβούλιο του Bloomberg New Economy Forum.

Ο Eyal ηγείται του Global Holdings Group, ενός ομίλου με ακίνητα άνω των 10 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών, που ειδικεύεται σε κτίρια γραφείων μεγάλης κλίμακας, ξενοδοχεία και πολυτελείς οικιστικές κατασκευές. Τα ακίνητα περιλαμβάνουν το εμβληματικό 15 Central Park West στη Νέα Υόρκη και ορόσημα εμπορικά κτίρια-ορόσημα, όπως το 120 Park Avenue και το Sea Containers στο Λονδίνο.

Ο Eyal ηγείται επίσης του O.G Energy division το οποίο έχει συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επικεντρώνονται σε αιολικά, ηλιακά και δασοκομικά, και είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή μονάδων FSO και FPSO μέσω των Omni Offshore Terminal

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Royal Caribbean Group από το 1995. Το 2014, του δόθηκε η τιμή της του εφ΄ όρου ζωής μέλους του The Baltic Exchange in London ως αναγνώριση της συμβολής του στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το 2018, διορίστηκε στο παγκόσμιο συμβουλευτικό συμβούλιο του Bloomberg New Economy Forum.

Σε συνδυασμό με τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα, ο Eyal Ofer είναι ένας πολύ αφοσιωμένος φιλάνθρωπος, έχοντας κληρονομήσει από την οικογένειά του το μύθο της φιλανθρωπικής δράσης τον οποίο υπερασπίζεται με συνέπεια.

Σήμερα, μέσω του Eyal & Marilyn Ofer Family Foundation, υποστηρίζει μια σειρά από φιλανθρωπικούς σκοπούς και ιδρύματα που εστιάζουν κυρίως στις τέχνες και την εκπαίδευση. Αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά υποτροφιών μέσω των διαφόρων επιχειρηματικών τμημάτων του ομίλου. Προσωπικά είναι παθιασμένος με την τέχνη και είναι ένας μεγάλος συλλέκτης των ιμπρεσιονιστικών και μετα-ιμπρεσιονιστικών έργων.