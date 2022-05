Θεσσαλονίκη: Ξεκινάει σήμερα το In-Edit, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ στον κόσμο

Στην οθόνη του μεγαλύτερου φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ στον κόσμο, του In-Edit συναντιούνται φέτος, ο Nick Cave με τον Laurent Garnier, οι Beatles με την Billie Holiday και βετεράνοι ρεμπέτες με βιρτουόζους τζαζίστες. Το φεστιβάλ που ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει ως τις 11 Μαΐου περιλαμβάνει στο φετινό του πρόγραμμα σπουδαία μουσικά ντοκιμαντέρ.

Από την πρώτη του διοργάνωση στη Βαρκελώνη, το 2003, μέχρι σήμερα, το In-Edit έχει ταξιδέψει σε δεκάδες πόλεις του κόσμου, παρουσιάζοντας τις πιο σπουδαίες ιστορίες από τα παρασκήνια της μουσικής ενώ φέτος, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει για μία ακόμη φορά, στην Αποθήκη Δ’, στο Λιμάνι της πόλης, μοναδικές μουσικές ιστορίες τόσο επί της οθόνης, όσο και εκτός αυτής.

Η αυλαία ανοίγει με το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ, ενός από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ στην ιστορία της Αμερικής και με το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ Summer of Soul που μεταφέρει τον θεατή στο καλοκαίρι «που πέθαναν οι νέγροι και γεννήθηκαν οι μαύροι».

Στο ντοκιμαντέρ The Beatles and India, οι Beatles ξεκινούν ένα ταξίδι δημιουργίας και αναζήτησης της πνευματικής ευδαιμονίας στην Ινδία, ενώ ο Max Richter, ένας από τους πιο χαρισματικούς συνθέτες του 21ου αιώνα, παρουσιάζει το έργο του, Sleep, ένα πολύ προσωπικό έργο- μανιφέστο για έναν πιο αργό ρυθμό ύπαρξης και μια προσωπική εξερεύνηση στο πώς η μουσική αλληλεπιδρά με τη συνείδηση.

Στο ταξίδι της μουσικής και του ντοκιμαντέρ ο Moby, με τον εκστατικό και εξωπραγματικό του ήχο παρασέρνει θεατές και ακροατές στην αναζήτηση της τέλειας ανθρώπινης ευτυχίας η οποία για τον ίδιο υπήρξε βαθιά σκοτεινή, αλλά και γόνιμη, ενώ στο a-ha: The Movie, αναδεικνύεται η προκλητική, δημιουργική και ιδιαίτερη δυναμική, της πιο δημοφιλούς νορβηγικής μπάντας, με αποτέλεσμα μια ιστορία εξαιρετικής μουσικής, μεγάλων φιλοδοξιών, διαλυμένων φιλιών– και ίσως συγχώρεσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη το ντοκιμαντέρ - συναυλία New Order: Decades, με τον Liam Gillick και 12 διαφορετικά synthesizer σε απομονωμένα κελιά, με την ίδια ένταση που ο Laurent Garnier προσπαθεί, μπαίνοντας κρυφά, ανήλικος ακόμα, σε νυχτερινά μαγαζιά της ντίσκο, να βρεθεί πίσω από τις κονσόλες, κυνηγώντας το πάθος του για επικοινωνία με τον κόσμο, μέσω της χορευτικής μουσικής.

Έντονη, στο φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι και η γυναικεία παρουσία καθώς η Billie Holiday, η Sinéad OConnor, η Patti Smith και οι Sirens από τον Λίβανο, θα διηγηθούν με ξεχωριστό τρόπο μερικές από τις πιο συναρπαστικές μουσικές ιστορίες.

Αναγνωρίζοντας, άλλωστε, την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, το In-Edit παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα ελληνικά μουσικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων χρόνων ενώ παράλληλα σχεδιάζει ένα ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα μουσικών ταινιών μικρού μήκους. Από τα ελληνικά βουνά ως τις εμβληματικές σκηνές του BBC, στο ντοκιμαντέρ Dimitris Skyllas: AFTERPOP, ο Δημήτρης Ζιβόπουλος ακολουθεί τον 35χρονο provocateur συνθέτη Δημήτρη Σκύλλα και φανερώνει τα μυστικά της μουσικής του δημιουργίας στο σήμερα. Αντίστροφη πορεία ακολουθούν ο Γιάννης Κολαξίζης και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που αφηγούνται την ιστορία του Νατ Μπέρτσαλ, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βρετανικής τζαζ σκηνής. Η περιπλάνηση στον μουσικό χάρτη της Ελλάδας συνεχίζεται με οδηγό τον Νίκο Σκαρέντζο και μια παρέα μουσικών που ταξιδεύει στη Σύρο για να συμμετάσχει σε ένα αφιέρωμα προς τιμήν του Μάρκου Βαμβακάρη.

Στη χρονιά της μεγάλης του επιστροφής, το In-Edit 2022 Thessaloniki Edition εξασφαλίζει για το κοινό του την πρώτη παγκόσμια προβολή του νέου μουσικού ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave. This much I know to be true, στο πλαίσιο ενός μοναδικού παγκόσμιου event, που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα στις 11 Μαΐου, σε πάνω από 300 αίθουσες σε όλον τον κόσμο και θα αποτελέσει την ταινία λήξης του φεστιβάλ.

Η διοργάνωση υλοποιείται με την επικοινωνιακή υποστήριξη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ την επιστροφή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης υποστηρίζουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.