Tουρκική NAVTEX για ΝΑΤΟϊκή άσκηση σε ελληνικά ύδατα

Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδος-Τουρκίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι τουρκικές προκλήσεις. ΑΝΤΙ-ΝAVTEX εξέδωσε η Άγκυρα μετά την ελληνική Navtex για νατοϊκή άσκηση κοντά στο Καστελόριζο, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας.

Την πάγια τακτική της αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο επανέλαβε η Άγκυρα με έκδοση NAVTEX ως απάντηση σε NAVTEX της Ελλάδας για πραγματοποίηση άσκησης χωρίς πυρά Νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή της θάλασσας του Καστελλορίζου.

Ενώ οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές του Σταθμού Ηρακλείου εξέδωσαν χθες το μεσημέρι την NAVTEX HA14 -354/25 για πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων χωρίς πυρά για σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου, η Τουρκία λίγο αργότερα έσπευσε να εκδώσει την δική της αναγγελία για την ίδια άσκηση υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές ήταν αναρμόδιες, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Με την NAVTEX 0394/24 οι τουρκικές Αρχές δηλώνουν ότι ο Σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε αναγγελία η οποία αφορά περιοχή που η ευθύνη έκδοσης NAVTEX ανήκει στην Τουρκία και για τον λογο αυτό «επανεκδίδει» την αναγγελία για την πραγματοποίηση της Νατοϊκής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η ελληνική NAVTEX:

ZCZC HA14

191430 UTC APR 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 354/24

KASTELORIZO SEA

NATO FORCES MILITARY ACTIVITIES WITHOUT FIRING

FROM 220845 UTC UNTIL 221045 UTC APR 24

IN AREA BOUNDED BY:

35-42.00N 028-21.00E

35-40.00N 029-56.00E

34-55.00N 029-56.00E

34-55.00N 028-21.00E

CAUTION ADVICED

CANCEL THIS MSG 221145 UTC APR 24

Η Τουρκικη NAVTEX:

TURNHOS N/W: 0394/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21- 04-2024 15:30)

TURNHOS N/W: 0394/24

MEDITERRANEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA14-354/24 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

2. NATO FORCES MILITARY ACTIVITIES WITHOUT FIRING FROM 220845 UTC UNTIL 221045 UTC APR 24 IN AREA BOUNDED BY;

35 42.00 N - 028 21.00 E

35 40.00 N-029 56.00 E

34 55.00 N - 029 56.00 E

34 55.00 N - 028 21.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MSG 221145 UTC APR 24