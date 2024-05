Τραγωδία στη Ρωσία: Λεωφορείο με 20 επιβάτες έπεσε στα νερά ποταμού - ΕΙΚΟΝΕΣ

Θρίλερ το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όταν ένα λεωφορείο με επιβάτες έπεσε στον ποταμό Μόικα.

Στο λεωφορείο σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν 20 άνθρωποι. Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στο λεωφορείο, κάτω από τα νερά, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης.

???? St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN — MAKS 23 ?????? (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024

«Σήμερα, περίπου στη μία το μεσημέρι, η αστυνομία έλαβε μια αναφορά ότι ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα στον ποταμό Μόικα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία την ώρα της έκτακτης ανάγκης υπήρχαν περίπου 20 άτομα μέσα στο όχημα», αναφέρει η έκθεση όπως τονίζει το πρακτορείο Ria.

??Five people died and several more required medical attention as a result of a terrible accident involving a passenger bus in St. Petersburg The bus went reportedly of a bridge after an accident with a carsharing car pic.twitter.com/Va8fOo38B4 — ??Jacob????Charite?? ????? (@jaccocharite) May 10, 2024

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν το λεωφορείο να εκτρέπεται της πορείας του, να συγκρούεται με άλλο όχημα και στη συνέχεια να προσκρούσει στα κάγκελα της γέφυρας και να πέφτει έπειτα στο ποτάμι.