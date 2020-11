AC/DC: Το πρώτο άλμπουμ έπειτα από έξι χρόνια - ΒΙΝΤΕΟ

Παρά τις δεκαετίες, τις απώλειες, τις καταστροφές οι AC/DC επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ έπειτα από έξι χρόνια απουσίας και υπόσχονται να ανεβάσουν την ένταση.

Το νέο άλμπουμ, που είναι το 17ο της ζωής του συγκροτήματος, τιτλοφορείται "Power Up" και περιέχει 12 κομμάτια τα οποία έγραψαν μαζί ο Μάλκολμ και ο Άνγκους Γιανγκ την περίοδο 2000-2008 και τα διάλεξε ο Άνγκους από μία συλλογή ανέκδοτων τραγουδιών που είχαν μείνει στο συρτάρι στη μακρόχρονη ζωή του συγκροτήματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1973 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ιδρυτές οι Μάλκολμ και Άνγκους Γιανγκ. Το "Power Up" είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάλκολμ που πέθανε το 2017. Πέθανε σε ηλικία 64 ετών, έπασχε από άνοια για πολλά χρόνια.

"Ως κιθαρίστας, συνθέτης και οραματιστής, ήταν τελειομανής και ένα μοναδικό πλάσμα" τόνισε ο αδελφός του στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. "Είναι δύσκολο να εκφράσω με λόγια τι σήμαινε για μένα στη ζωή μου, ο δεσμός μας ήταν μοναδικός και πολύ ιδιαίτερος. Αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που θα ζει για πάντα", πρόσθεσε.

Ο συνιδρυτής του συγκροτήματος αναγκάστηκε να αποσυρθεί το 2014, λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ "Rock or Bust", λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο για το συγκρότημα μετά τον θάνατο του Μάλκολμ, για ένα συγκρότημα που μετρά 47 χρόνια ζωής και λαμπερής καριέρας. Το πρώτο single και βίντεο από το νέο άλμπουμ, “Shot in the Dark,” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο και μας θυμίζει το γνώριμο ύφος των AC/DC όπως τους αγαπήσαμε στα "Highway to Hell" και "Back in Black".