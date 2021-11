Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν θα ξαναρχίσουν να καταβάλλουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι απλήρωτοι μήνες

Η κυβέρνηση θα καταθέσει στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων μισθούς τριών μηνών (από τα μέσα Αυγούστου, όταν οι Ταλιμπάν πήραν την εξουσία) ενώ θα πληρωθούν και όσοι δεν είχαν λάβει τον μισθό τους και για τον προηγούμενο μήνα, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να σηκώσουν τα χρήματα αμέσως, αφού, λόγω έλλειψης ρευστότητας, οι τράπεζες δίνουν μόνο 200-400 δολάρια την εβδομάδα ανά λογαριασμό. «Το τραπεζικό σύστημα δεν έχει παραλύσει, απλώς χρειάζεται χρόνο για να λειτουργήσει και πάλι κανονικά», διαβεβαίωσε ο Χάκμαλ.

Government buildings in #Kabul also stand largely empty and silent, with many civil servants laid off and virtually all without pay for months. @JURISTnews photos from one of our staff correspondents in #Afghanistan's capital. pic.twitter.com/sxtVNosVEb