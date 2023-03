Αφγανιστάν: Σεισμός 6,5 Ρίχτερ, αισθητός σε Πακιστάν και Ινδία - Βίντεο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο ανατολικό Αφγανιστάν και έγινε αισθητή σε Πακιστάν και Ινδία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον ορεινό όγκο του Ινδοκαυκάσου (Χίντου Κους), κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν και το Τατζικιστάν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 190 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

?Event wrap-up: today a M6.5 #earthquake (#?????) hit #Fayzabad (#Afghanistan) at 21:17:24 local time (UTC 16:47:24). Shaking was felt over 1000km by approximately 285M people in Pakistan, India, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan and Turkmenistan. — EMSC (@LastQuake) March 21, 2023

Η αρχική εκτίμηση ήταν για 7,4 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και πολλοί έψαλαν στίχους από το Κοράνι, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στην πόλη Ραβαλπίντι του Πακιστάν, ενώ ανάλογες μαρτυρίες υπήρξαν και από τη Λαχόρη.

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses to open spaces as several parts of north India experience strong tremors of earthquake. Visuals from Golf City, Noida. pic.twitter.com/Y5GmK1Ck2S — ANI (@ANI) March 21, 2023

Το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην πρωτεύουσα της χώρας, το Νέο Δελχί.

An #earthquake measuring 6.6 on the Richter scale jolted #Kashmir and several parts of the country. Hope everyone is safe #earthquakepic.twitter.com/vOZFZFB9oa — Sajid Sidiq (@SajidsidiqAni) March 21, 2023

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

Στις 22 Ιουνίου του 2022, σεισμός 5,9 βαθμών στην επαρχία Πακτίκα του Αφγανιστάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και είχε αφήσει δεκάδες χιλιάδες άστεγους. Ήταν ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών στο Αφγανιστάν.