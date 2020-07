Αγία Σοφία: Προσευχή έπειτα από 86 χρόνια για το Μπαϊράμι - Ξανά με οθωμανικό ξίφος ο ιμάμης

Πηγή: sigmalive.com /ΚΥΠΕ

Μάλιστα, ο Αλί Ερμπάς, εμφανίστηκε ξανά μέσα στην Αγία Σοφία κρατώντας οθωμανικό σπαθί για την μουσουλμανική γιορτή του Ιντ αλ-φιτρ. Ο Ιμάμης κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του κρατούσε το σταυρωτό ξίφος που σύμφωνα με την οθωμανική παράδοση συμβολίζει την κατάκτηση.

Taking up a sword to poke critics in the eyes in #EidAlAdha:#Turkey's top gov't Imam delivered 2nd sermon in #HagiaSophia today, AGAIN holding the sword ??of conquest in his hand in defiance of criticisms.

President #Erdogan's campaign to sow seeds of divisions is relentless. pic.twitter.com/aeTtLqkkBU