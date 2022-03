Ακαρπη η συνάντηση Λαβρόφ-Κουλέμπα στην Τουρκία: Δεν τα βρήκαν ούτε για ανθρωπιστικούς διαδρόμους

«Θέσαμε, συνέχισε, το θέμα μιας 24ωρης κατάπαυσης πυρός για να λυθούν κάποια ανθρωπιστικά ζητήματα αλλά ούτε σε αυτό συμφωνήσαμε. Μάλλον πρέπει να αποφασίσουν άλλοι στη Ρωσία» τόνισε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ και πρόσθεσε:

«Εγώ θα είμαι έτοιμος για νέα συνάντηση σε αυτό εδώ το φόρουμ για να βρούμε λύσεις».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε από την πλευρά του ότι η Μόσχα αναμένει μια σοβαρή συζήτηση που δεν θα περιορίζεται στα τυπικά και πως θα κάνει τα πάντα για να επιλυθεί ολοκληρωμένα η ουκρανική κρίση. Έστρεψε τα βέλη του κατά της δύσης λέγοντας ότι προμηθεύει το Κίεβο με φονικά όπλα, ενώ επανέλαβε τις κατηγορίες της Μόσχας πως «οι εθνικιστές στην Ουκρανία χρησιμοποιούν αμάχους ως ασπίδες».

Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο, συνέχισε ο Λαβρόφ, ο οποίος αναφέρθηκε στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους λέγοντας ότι η ρωσική πλευρά ανοίγει διαδρόμους διαφυγής όπου χρειάζεται. Το αν θα λειτουργήσουν εξαρτάται από αυτούς που ελέγχουν αυτές τις περιοχές, πρόσθεσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ. «Η ρωσική πλευρά έχει παρουσιάσει πολλές συγκεκριμένες προτάσεις, η πλευρά του Κιέβου, τις πήρε να τις μελετήσει και μας είπαν ότι θα μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις», σημείωσε ο Λαβρόφ.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Ρωσίας να επιτεθεί σε άλλη χώρα και πως η Μόσχα δεν σκόπευε να επιτεθεί ούτε στην Ουκρανία.

Παράλληλα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες Τετάρτη ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη μετά την κατάληψή του από ένα εθνικιστικό ουκρανικό τάγμα, το οποίο το χρησιμοποιούσε ως βάση του, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρχαν ασθενείς σε αυτό.

"Αυτή η μαιευτική κλινική είχε καταληφθεί εδώ και καιρό από το τάγμα Αζόφ και άλλους ακραίους και όλες οι έγκυες, όλες οι νοσηλεύτριες και όλο το προσωπικό είχε εκδιωχθεί", διαβεβαίωσε ο Λαβρόφ, καταγγέλλοντας ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν μόνο την ουκρανική άποψη.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Τους δύο άνδρες υποδέχτηκε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης είχε αναφέρει σε tweet του ότι πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις του ίδιου με τον Κουλέμπα και τον Σεργκέι Λαβρόφ αντίστοιχα.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έχει πολλαπλασιάσει τις μεσολαβητικές προσπάθειες από το ξέσπασμα της κρίσης, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι η Τουρκία «μπορεί να συζητάει τόσο με την Ουκρανία όσο και με την Ρωσία». «Εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε το να μεταμορφωθεί αυτή η κρίση σε τραγωδία», πρόσθεσε.

Ο τούρκος πρόεδρος θα συνομιλήσει με τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν περί τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Λευκός Οίκος.

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν την Τετάρτη να κηρυχθεί ξανά κατάπαυση του πυρός για δώδεκα ώρες σε σειρά λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, για να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

Αρχικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με έναν χαμογελαστό Κουλέμπα, τον οποίο χαιρέτισε αγκαλιάζοντάς τον.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς την Τουρκία, αναμένεται ότι θα επιμείνει σε «τρία σημεία κλειδί» στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου του: «Άμεση κατάπαυση του πυρός, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μαριούπολη, τη Χάρκιβ, τη Σούμι, τη Βολνοβάχα και άλλες ουκρανικές πόλεις, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας».

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu meets with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba ahead of the trilateral summit, which will include Russian Foreign Minister Sergey Lavrov today in Antalya around 08:00 GMT. https://t.co/uAFE1ydbYf