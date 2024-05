Αλεξαντέρι Κιβιμάκι: Ο πιο καταζητούμενος εγκληματίας της Ευρώπης

Ο Μίκο Χιπόνεν από τη φινλανδική εταιρεία κυβερνοασφάλειας WithSecure, ο οποίος ερεύνησε την κυβερνοεπίθεση, είπε ότι το γεγονός προκάλεσε σοκ στη χώρα και απασχόλησε τα δελτία ειδήσεων για μέρες.

«Ένα χάκινγκ τέτοιας κλίμακας είναι καταστροφή για τη Φινλανδία – όλοι γνώριζαν κάποιον που επλήγη», είπε.

Όλα αυτά συνέβησαν το 2020 εν μέσω πανδημίας και λόκνταουν. Ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ήταν άμεσος και καταστροφικός. Η δικηγόρος Τζένι Ραϊσκιο εκπροσωπεί 2.600 από τα θύματα του Κιβιμάκι και, στη δίκη, δήλωσε ότι η εταιρεία της είχε έρθει σε επαφή με ανθρώπους των οποίων οι συγγενείς είχαν αυτοκτονήσει μετά τη διαρροή των αρχείων τους στο διαδίκτυο.

Ο εκβιαστής, γνωστός μόνο ως ransom_man, ζητούσε από τα θύματα να του στείλουν 200 ευρώ εντός 24 ωρών, διαφορετικά θα διέρρεε τους ιατρικούς τους φακέλους. Αν δεν τηρούσαν την προθεσμία αυτή, το ποσό ανέβαινε στα 500 ευρώ. Ορισμένα από τα θύματα πλήρωσαν το ποσό, ωστόσο ήταν αργά καθώς ο ransom_man είχε ήδη διαρρεύσει τις προσωπικές τους πληροφορίες σε ένα φόρουμ στο σκοτεινό Διαδίκτυο.

