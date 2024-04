Αμερικανοί αξιωματούχοι: Το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν - Δεν ετοιμάζουμε άμεση απάντηση, λέει η Τεχεράνη

Εκρήξεις αναφέρθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ιράν, με υψηλόβαθμους αμερικανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για μια ισραηλινή επίθεση σε αντίποινα για τα χωρίς προηγούμενο πυρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων εναντίον του Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο.

Η Τεχεράνη έκανε λόγο για τρεις εκρήξεις κοντά σε μια στρατιωτική βάση στο Καχζαβαρεστάν, οικισμό ανάμεσα στο Ισφαχάν και το αεροδρόμιό του στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, όμως «μέχρι στιγμής» δεν έχει πραγματοποιηθεί επίθεση με πυραύλους, ανέφεραν οι ιρανικές αρχές. Επίσης οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Ισφαχάν είναι «εντελώς ασφαλείς», διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

