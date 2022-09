Αναβρασμός στη Ρωσία μετά το διάγγελμα Πούτιν για επιστράτευση - Διαδηλώσεις, ουρές στα σύνορα με τη Γεωργία και sold out πτήσεις

Αναταράξεις στο εσωτερικό της Ρωσίας και αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα προκαλεί η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Ηγέτες και αξιωματούχοι της Δύσης καταδικάζουν το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου, στο οποίο προέβη στην ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ στη Ρωσία πολλοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν τρόπο να φύγουν από τη χώρα.

Το διάγγελμα Πούτιν προκάλεσε φόβους ότι ορισμένοι άνδρες σε ηλικία μάχης δεν θα μπορούσαν να να φύγουν από τη χώρα. Αν και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου διαβεβαίωσε ότι η επιστράτευση θα αφορά όσους έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες και ότι δεν θα κληθούν φοιτητές και στρατεύσιμοι, αυτό δεν καθησύχασε κανέναν.

Οπως αναφέρει το Reuters, αν και οι τιμές των πτήσεων χωρίς επιστροφή από τη Ρωσία εκτοξεύθηκαν την Τετάρτη, μετά το διάγγελμα, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Το φτηνότερο εισιτήριο για πτήση Μόσχα-Βελιγράδι, κοστολογείται στα 3.300 δολάρια η απλή μετάβαση για σήμερα 22 Σεπτεμβρίου. Η τιμή εισιτηρίου για την επόμενη πτήση, δηλαδή μία ημέρα αργότερα, αγγίζει έως και τα 5,600 δολάρια για πρώτη θέση. Η τιμή για τις πτήσεις από τη Μόσχα προς την Κωνσταντινούπολη ή το Ντουμπάι αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, φτάνοντας έως και τα 9.200 ευρώ για απλή μετάβαση στην οικονομική θέση.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists. Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν από ΙΧ και πεζούς στα σύνορα με τη Γεωργία, όπου περνούν χιλιάδες νέοι Ρώσοι τις τελευταίες ώρες.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia. Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Οι πολίτες της Ρωσίας βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του προέδρου της χώρας, καθώς, όπως λένε στις διαδηλώσεις, δεν θέλουν «να πεθάνουν για τον Πούτιν». Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 1.000 πολίτες σε όλη τη Ρωσία, σε διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης.

more video this evening from St. Petersburg: people marching (along what appears to be Nevsky Prospekt) chanting "No To War!" (source: https://t.co/AjRloAYvTL) pic.twitter.com/vqP3E0NRC6 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 21, 2022

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ — DW News (@dwnews) September 21, 2022

Novaya Gazeta: Πανικός στη Ρωσία με την επιστράτευση

«Η «ιστορική μέρα» του διαγγέλματος του Πούτιν, όπως την χαρακτήρισέ η προπαγάνδα, πέρασε στην Ουκρανία πολύ πιο ήρεμα απ’ ότι στη Ρωσία. Οι Ρώσοι έψαχναν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το πώς μπορούν να φύγουν από τη χώρα ή έστω πώς μπορούν να πάρουν αναβολή από τον στρατό, κάτι που το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία των ερωτημάτων στο Google. Οι Ουκρανοί στις 20 Σεπτεμβρίου και το επόμενο πρωί απέκρουσαν ως συνήθως τη ρωσική επιθετικότητα: η ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας αναφέρονταν στον αριθμό των επιθέσεων με πυροβολικό και ρουκέτες και τον αριθμό των κατεστραμμένων οχημάτων». Με την διαπίστωση αυτή ξεκινάει το άρθρο της η ρωσική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Novaya Gazeta.Europe, (που εκδίδεται στο εξωτερικό και είναι μπλοκαρισμένη στην Ρωσία) με αφορμή το σημερινό διάγγελμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με το οποίο ανακοίνωσε την «μερική» επιστράτευση.

«Ο πανικός που δημιουργήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία και η αδιαφορία της Ουκρανίας δεν είναι τυχαία», γράφει η ρωσική εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι «η ανακοίνωση από τον Πούτιν της τάχα μερικής, περιορισμένης επιστράτευσης, είναι πιο επικίνδυνη για τους ίδιους τους Ρώσους». «Μέχρι πρόσφατα το κύριο πρόβλημα για τους Ρώσους πολίτες ήταν ότι δεν μπορούσαν να αγοράσουν συνάλλαγμα, είτε το ότι έφυγαν από την Ρωσία οι δυτικές μάρκες (προϊόντων), ενώ τώρα το εθνικό σπορ των ανδρών θα είναι το πώς θα γλυτώσουν απ’ το μέτωπο, πώς θα μείνουν ζωντανοί και υγιείς και κατά το δυνατόν ελεύθεροι. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει πολύ να εμπλακεί σε οποιαδήποτε ιστορία και να συμπαρασύρει μαζί του τον λαό που ακόμη ήλπιζε ότι θα επιβιώσει».

«Η δεκαπεντάλεπτη πρωινή ομιλία του Ρώσου προέδρου, η οποία ηχογραφήθηκε την προηγούμενη ημέρα και μεταδόθηκε στις 9 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου, ακολούθησε τον κλασικό κανόνα των ομιλιών του προς το έθνος. Το μέρος της ομιλίας του για τη διεθνή πολιτική ήταν το κυριότερο και εδώ ο Πούτιν επαίνεσε τον εαυτό του για τη σοφία του (η απόφαση να ξεκινήσει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση ήταν σωστή), μάλωσε τους εχθρούς του (η Δύση δεν μας άφησε άλλη επιλογή και η Ουκρανία έχει το θράσος να αντιστέκεται, ενώ ο ίδιος της είχε προτείνει να το υπομείνει) και δήλωσε επίσης ότι διακυβεύεται η ίδια η ύπαρξη και η κυριαρχία της Ρωσίας (γιατί το έθεσε;)» γράφει η Novaya Gazeta.Europe.

Παράλληλα επισημαίνει ότι «η λύση στις δυσκολίες που προέκυπταν συχνά κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης ονομάστηκε κινητοποίηση, δηλαδή για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, η αναγκαστική αποστολή αμάχων για σφαγή». Η ρωσική εφημερίδα, αναφερόμενη στο άρθρο της στην καμπάνια για την κοινωνική υποστήριξη των στρατιωτών, γράφει ότι «ήταν σύντομη και αποτελεσματική» και μάλιστα ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι «όλοι όσοι συμμετέχουν εθελοντικά στην επιστράτευση θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή με τους συμβασιούχους στρατιωτικούς» και πως σε καιρό ειρήνης, μια «εφάπαξ καταβολή δέκα χιλιάδων ρουβλίων» εμφανιζόταν ως λύση σε όλα τα ζητήματα, αλλά στον πόλεμο οι αμοιβές είναι ελαφρώς υψηλότερες».

«Τέλος, ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής κληρονομιάς του Πούτιν, αυτό για το οποίο μιλάει με απροκάλυπτη ευχαρίστηση» είναι η προθυμία του να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα ως απάντηση στον «πυρηνικό εκβιασμό από τη Δύση», επισημαίνει η NovayaGazeta.Europe.

«Δεν υπάρχει φρένο, ούτε δρόμος επιστροφής: το στρατιωτικό-στρατηγικό παιχνίδι στο οποίο ο Πούτιν έχει μετατρέψει τις ζωές των Ρώσων και των Ουκρανών μπορεί να καταλήξει είτε σε πλήρη κατάρρευση του στρατηγού, είτε σε κάποιου είδους «νέα παγκόσμια τάξη», επισημαίνει η εφημερίδα, τονίζοντας ότι «οι πολιτικοί αναλυτές εξακολουθούν να αναζητούν στις ενέργειες του Πούτιν ίχνη κάποιου λεπτού πολιτικού υπολογισμού, αλλά στην πραγματικότητα οι ενέργειές του μετά την 24η Φεβρουαρίου είναι τόσο προβλέψιμες» όπως και ότι «η απόσταση μεταξύ της προπαγάνδας και της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας δεν υφίσταται πλέον».

«Ο Πούτιν, και εν συνεχεία ο Σοϊγκού, (ο υπουργός Άμυνας-σ.σ.) μίλησαν στο ίδιο πνεύμα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: για να οικοδομήσουν τη «νέα τάξη πραγμάτων», στη «γραμμή επαφής» λείπουν περίπου 300.000 έφεδροι, και η επιστράτευση θα αφορά τάχα κάποιους μόνο που έχουν στρατιωτικές ειδικότητες, που έχουν υπηρετήσει στον στρατό και έχουν κάποια στρατιωτική εμπειρία» γράφει η εφημερίδα και εκφράζει την απορία: «Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς σε ποιους πολέμους υποτίθεται ότι 300 χιλιάδες άνθρωποι στη Ρωσία θα αποκτούσαν εμπειρία, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα στο δημοσιευμένο κείμενο του διατάγματος του Πούτιν που να καθιστά την επιστράτευση "μερική" (εκτός από τον τίτλο)».

Και το άρθρο της Novaya Gazeta .Europe καταλήγει: «Ξεκινώντας έναν αδικαιολόγητο, επιθετικό πόλεμο εναντίον μιας γειτονικής κυρίαρχης χώρας, προσαρτώντας τα εδάφη της, σκοτώνοντας τους δικούς της στρατιώτες χάριν των γεωπολιτικών ψευδαισθήσεων και των ερασιτεχνικών διαλέξεων ιστορίας, εκβιάζοντας τον κόσμο με μια πυρηνική βόμβα και ξεκινώντας τελικά μια επιστράτευση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στον λαό και τη χώρα του».

Ζελένσκι: Ο Πούτιν θέλει να πνίξει την Ουκρανία στο αίμα

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι ο κόσμος θα επιτρέψει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, και δεσμεύθηκε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να απελευθερώνει ουκρανικά εδάφη τα οποία έχουν καταλάβει ρωσικές δυνάμεις.

Ο Ζελένσκι προχώρησε στις δηλώσεις αυτές σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο BILD, η οποία δημοσιεύτηκε λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε μερική επιστράτευση και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στον «πυρηνικό εκβιασμό» της Δύσης.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια επιστράτευση της Ρωσίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμανε τη μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία μετάτην εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός (ο Πούτιν) θα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα του επιτρέψει να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα», είπε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με κείμενο που δημοσίευσε η BILD.

«Αύριο ο Πούτιν μπορεί να πει: εκτός από την Ουκρανία, θέλουμε και ένα μέρος της Πολωνίας, διαφορετικά θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις υποχωρήσεις» δήλωσε δε.

Η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει εκτάσεις της επικράτειας της μετά από μια αστραπιαία αντεπίθεση τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας αυξανόμενες απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα.

Η επιστράτευση που εξήγγειλε ο Πούτιν ήρθε ως απάντηση στις αποτυχίες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Βλέπει ότι οι μονάδες του απλώς τρέχουν να ξεφύγουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν «θέλει να πνίξει την Ουκρανία στο αίμα, συμπεριλαμβανομένου του αίματος των δικών του στρατιωτών».

Ο Ζελένσκι απαξίωσε επίσης τα σχέδια τεσσάρων κατεχομένων από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις 23-27 Σεπτεμβρίου για την ένταξη στη Ρωσία, λέγοντας ότι αυτό είναι μια «απάτη» που δεν θα αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

«Θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά μας βήμα προς βήμα. Είμαι σίγουρος ότι θα απελευθερώσουμε τα εδάφη μας», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ολοένα και μειώνεται η πιθανότητα να διεξαχθούν συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν ο Ρώσος πρόεδρος αποσύρει τις δυνάμεις του από το ουκρανικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία επιρροή στο πότε θα τελειώσει η διακυβέρνηση του Πούτιν στη Ρωσία, αλλά επιθυμεί να συνομιλήσει με την Μόσχα από θέση ισχύος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την έκκληση του προς τη Γερμανία να προμηθεύσει με όπλα και συστήματα αεράμυνας την Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτά χρειάζονται για να σωθούν ζωές.

Στόλτενμπεργκ: Επικίνδυνη η ρητορική του Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων

«H επιστράτευση χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα κλιμακώσει τη σύγκρουση, και η απειλή του να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αποτελεί μια «επικίνδυνη και απερίσκεπτη ρητορική», προειδοποίησε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε στην αρχισυντάκτρια του Reuters, Αλεσάντρα Γκαλόνι, σε συνέντευξή του ότι η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αυτή θα κλιμακώσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

«Πρόκειται για επικίνδυνη ρητορική περί πυρηνικών», είπε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν είναι κάτι καινούργιο, το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ. «Θα παραμείνουμε ψύχραιμοι και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι κινήσεις του Πούτιν δείχνουν «ότι ο πόλεμος δεν οδεύει σύμφωνα με τα σχέδιά του» και είναι σαφές ότι ο Ρώσος πρόεδρος έκανε «ένα μεγάλο λάθος υπολογισμό».

Ο Πούτιν κάλεσε 300.000 έφεδρους να πολεμήσουν στην Ουκρανία και υποστήριξε ένα σχέδιο προσάρτησης τμημάτων της χώρας, αφήνοντας να εννοηθεί στη Δύση ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να υπερασπιστεί τη Ρωσία.

«Θα φροντίσουμε να μην υπάρξει καμία παρανόηση στη Μόσχα για το πώς ακριβώς θα αντιδράσουμε. Φυσικά εξαρτάται από το είδος της κατάστασης ή τι είδους όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το πιο σημαντικό είναι να αποτραπεί αυτό από το να συμβεί, και αυτό είναι γιατί ήμασταν τόσο σαφείς στις επικοινωνίες μας με τη Ρωσία σχετικά με τις άνευ προηγουμένου συνέπειες», είπε ο Στόλτενμπεργκ, αναφερόμενος σε οποιαδήποτε ρωσική χρήση πυρηνικών όπλων.

Ο Λευκός Οίκος «παίρνει σοβαρά» την απειλή Πούτιν περί προσφυγής στο πυρηνικό όπλο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «παίρνουν σοβαρά» την απειλή του Βλαντίμιρ Πούτιν περί προσφυγής στο πυρηνικό όπλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανακοινώνοντας ότι «οι συνέπειες θα είναι σοβαρές», εάν το κάνει πράξη.

«Πρόκειται για μία ανεύθυνη ρητορική εκ μέρους μίας πυρηνικής δύναμης, όμως δεν είναι ανακόλουθη με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται εδώ και επτά μήνες και το παίρνουμε αυτό στα σοβαρά», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC.

«Παρακολουθούμε όσο καλύτερα μπορούμε την στρατηγική τους διάταξη έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αλλάξουμε την δική μας αν υπάρξει ανάγκη. Αυτήν την στιγμή τίποτε δεν υπαγορεύει ότι υπάρχει ανάγκη», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για την κινητοποίηση των 300.000 εφέδρων που ανακοίνωσε ο Πούτιν, ο Τζον Κίρμπι απάντησε: «Την περιμένουμε».

«Αυτό δείχνει αδιαμφισβήτητα ότι δυσκολεύεται» στο στρατιωτικό πεδίο», πρόσθεσε ο πρώην ναύαρχος. Ο Πούτιν «έχει προβλήματα με λιποταξίες, αναγκάζει τους τραυματίες να επιστρέφουν στη μάχη, επομένως υπάρχει σαφώς πρόβλημα στρατολόγησης», εξήγησε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα τη «μερική επιστράτευση» 300.000 Ρώσων εφέδρων, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Δήλωσε επίσης έτοιμος να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» του οπλοστασίου του εναντίον της Δύσης. «Δεν είναι μπλόφα», επέμεινε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Πούτιν: «Δεν μπλοφάρω για τα πυρηνικά»

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση ότι επιδίδεται σε πυρηνικό εκβιασμό σε βάρος της χώρας του. Την ίδια ώρα, κήρυξε την πρώτη επιστράτευση στη χώρα του μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας τη Δύση ότι, αν συνεχίσει τον “πυρηνικό εκβιασμό” της, η Μόσχα θα απαντήσει με την ισχύ του τεράστιου οπλοστασίου της.

“Αν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τη Ρωσία και τον λαό μας, αυτό δεν είναι μπλόφα”, υπογράμμισε ο Πούτιν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

As Putin called up more troops against Ukraine Wednesday, he renewed warnings of a nuclear threat to defend Russia's territory, saying he would "use all the means at our disposal." “This is not a bluff," he said https://t.co/KrazqUclthpic.twitter.com/e3jd8sLK6S — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 21, 2022

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην “απειλή” που αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, "το ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο”, το οποίο στηρίζει οικονομικά η Δύση.

“Στόχος της Δύσης είναι να αποδυναμώσει, να διχάσει και να καταστρέψει τη Ρωσία”, υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι η Δύση επιθυμεί “να εξαλείψει τα ανεξάρτητα και κυρίαρχα κέντρα ανάπτυξης” σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ενισχυθεί η ίδια.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι υπέγραψε διάταγμα για μερική επιστράτευση, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία

“Για να προστατεύσουμε την πατρίδα, την κυριαρχία της (…) θεωρώ απαραίτητο να στηρίξω την απόφαση του γενικού επιτελείου στρατού για μερική επιστράτευση των εφέδρων, όσων έχουν ήδη υπηρετήσει στον στρατό (…) και έχουν μια κατάλληλη εμπειρία”, σημείωσε ο Πούτιν.

“Το διάταγμα για τη μερική επιστράτευση έχει υπογραφεί” και θα τεθεί σε ισχύ “σήμερα”, εξήγησε.