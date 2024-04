Αναστάτωση στο Λονδίνο: Άλογα τρέχουν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας - ΕΙΚΟΝΕΣ

«Άλογα του στρατού διέφυγαν στη διάρκεια άσκησης ρουτίνας σήμερα το πρωί», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του στρατού.

«Όλα τα άλογα πιάστηκαν και επιστράφηκαν στο στρατόπεδο. Αριθμός προσωπικού και αλόγων τραυματίσθηκαν και λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική και κτηνιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Moment escaped Household Cavalry horses rampage through London pic.twitter.com/P5p4whYlXl

Η υπηρεσία ασθενοφόρων διευκρίνισε ότι επενέβη γύρω στις 08:25 (τοπική ώρα, 10:25 ώρα Ελλάδας) για να βοηθήσει ένα πρόσωπο που έπεσε από άλογο κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, συνοικία στην οποία βρίσκονται οι στάβλοι στρατιωτικών συνταγμάτων και όπου το θέαμα των έφιππων περιπολιών είναι συνηθισμένο.

Ασθενοφόρα εστάλησαν σε τρία διαφορετικά σημεία και μετέφεραν στο νοσοκομείο τέσσερις ανθρώπους.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για έως πέντε άλογα και επικαλέσθηκαν αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με τους οποίους έσπασαν οι υαλοπίνακες ενός ταξί και ενός λεωφορείου.

«Κοίταξα στον καθρέφτη και τα είδα να έρχονται ακριβώς πίσω μου και εκείνη τη στιγμή είχα δύο πελάτες στο πίσω κάθισμα, συνεπώς ανησύχησα γι' αυτούς», είπε στο BBC ο Ρόμπι, ένας οδηγός ταξί. «Ευτυχώς κινήθηκαν προς το κέντρο του δρόμου και συνέχισαν, αλλά πήγαιναν γρήγορα».

Escaped Household Cavalry horses jumped on my brother's car. What a horrible experience. pic.twitter.com/J8qtGzbFyu