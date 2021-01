Ανατριχιαστικές μαρτυρίες γιατρών από την Ουχάν: «Μας είπαν να πούμε ψέματα, ξέραμε ότι προκαλούσε θανάτους»

Τα παραπάνω αναφέρουν οι νέες μαρτυρίες, που θα προβληθούν στο ντοκιμαντέρ του ITV με τον τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World». Στο ντοκιμαντέρ, όπως μεταδίδει η Daily Mail, παρουσιάζεται η μαρτυρία αυτή που έρχεται σε αντίθεση με την άρνηση της Κίνας, η οποία κατηγορείται ότι συγκάλυψε την επιδημία στο ξεκίνημά της.

Το νέο ντοκιμαντέρ έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ώρα που νέα ανεξάρτητη έρευνα αναφέρει πως «ΠΟΥ και Κίνα θα μπορούσαν να δράσουν νωρίτερα στην αρχή της πανδημίας». Προ ημερών επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ερευνήσει πλήρως το ενδεχόμενο ο κορωνοϊός να διέφυγε κατά λάθος από εργαστήριο στην Ουχάν, το επίκεντρο της πανδημίας της COVID.

