Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί, χιλιάδες εγκατέλειψαν τις εστίες τους - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Με τους τρεις νέους θανάτους, τα θύματα των πυρκαγιών ιστορικών διαστάσεων οι οποίες σαρώνουν την Καλιφόρνια από τα μέσα Αυγούστου έφθασαν τα 29 μέχρι εδώ.

Η πυρκαγιά Ζογκ, που έχει μετατρέψει σε αποκαΐδια περίπου 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαμνωδών και δασικών εκτάσεων, συνέπεσε με το ξέσπασμα άλλης μιας, της αποκαλούμενης Glass, κάπου 320 χιλιόμετρα νοτιότερα, στην καρδιά των αμπελώνων της Καλιφόρνιας.

#CalFire: Nearly 200,000 people in California could be left without power as the state nears peak fire season. More @business: https://t.co/hRXWrScuNNpic.twitter.com/XC4NybXSJZ@QuickTake