Απομονωμένη η Ρωσία στον ΟΗΕ: «Πυρά» από τη Δύση - Λαβρόφ: «Η ρωσοφοβία προκάλεσε τα δημοψηφίσματα»

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έναν υπουργό από ένα «κράτος-παρία», σε πλήρη διεθνή απομόνωση μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την διενέργεια δημοψηφισμάτων στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη για την προσάρτησή τους στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ωστόσο στη Νέα Υόρκη ο Λαβρόφ βρήκε χρόνο για να συζητήσει θέματα «ενεργειακής συνεργασίας» με τους ομολόγους του από την Ουγγαρία και το ...Νότιο Σουδάν, αναφέρει η Deutsche Welle.

Όσο για τα δημοψηφίσματα, που αρχίζουν σήμερα στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ο Λαβρόφ, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επέρριψε την ευθύνη στους ...ίδιους τους Ουκρανούς και προσωπικά στον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Το απόγειο της ρωσοφοβίας εκδηλώθηκε στις 5 Αυγούστου του περασμένου χρόνου, όταν ο Ζελένσκι, σε μία συνέντευξή του, κάλεσε όλους όσους 'αισθάνονται Ρώσοι' να πάνε στη Ρωσία, για το καλό των παιδιών τους και των εγγονών τους, όπως είπε. Και πιστεύω ότι οι αποφάσεις για δημοψήφισμα που υλοποιούνται αυτές τις ημέρες, αποτελεί απάντηση σε εκείνες τις παραινέσεις».

World leaders at the United Nations have called for Moscow to be held accountable for human rights violations in Ukraine as Russian Foreign Minister Sergey Lavrov defended his country’s actions in the seven-month war. https://t.co/h1O49uw14C