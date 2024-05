Απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού: Σταθερή αλλά πολύ σοβαρή η κατάσταση του Φίτσο - Τι δήλωνε ο 71χρονος δράστης

Την αξιολόγηση για την κατάσταση της υγείας του Φίτσο επιβεβαίωσε και διευθυντής του νοσοκομείου.

Παράλληλα, η σλοβακική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σήμερα θα συγκληθεί το συμβούλιο κρατικής ασφάλειας ενώ και το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει από τις 11.00 (τοπική ώρα, 12.00 ώρα Ελλάδας).

Συγγραφέας 71 ετών ο φερόμενος ως δράστης

Το πρόσωπο που έχει συλληφθεί και κατηγορείται πως πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τον σλοβάκο πρωθυπουργό είναι συγγραφέας, 71 ετών, με καταγωγή από το κεντρικό τμήμα της χώρας, μεταδίδουν σλοβακικά ΜΜΕ.

«Νομίζω πως μπορώ να το επιβεβαιώσω, ναι», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, ερωτηθείς σχετικά με την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης Ντούα (Dúha, «Ουράνιο Τόξο») στην πόλη Λεβίτσε.

