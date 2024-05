Αποτυχημένη απόπειρα πειρατείας κατά πλοίου ανοικτά του Αντεν

Ναυτιλιακές πηγές δηλώνουν ότι είναι πιθανόν οι πειρατές να έχουν ενθαρρυνθεί από την χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας ή να εκμεταλλεύονται το χάος που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας.

Αφού πυροβόλησαν κατά του πλοίου, οι πειρατές αναγκάσθηκαν να ματαιώσουν την προσέγγιση όταν η ομάδα ασφαλείας του πλοίου ανταπέδωσε τα πυρά, σύμφωνα με το UKMTO.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή και κατευθύνονται προς το επόμενο λιμάνι.

UKMTO reports hijacking attempt of vessel east of Yemen's Aden. There had been no warnings for 3 days. #LNG#TTF#Natgaspic.twitter.com/nTtz1tciha