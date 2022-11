Αποχωρούν οι Σέρβοι από τα θεσμικά όργανα του Κοσόβου

Ο πολιτικός ηγέτης των Σέρβων του Κοσόβου Γκόραν Ράκιτς ανακοίνωσε ότι η απόφαση για αποχώρηση από τους θεσμούς θα ανακληθεί μόνο εάν η κυβέρνηση του Κοσόβου αποσύρει την απόφαση για την αντικατάσταση των σερβικών πινακίδων κυκλοφορίας και επιτρέψει την σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί στο Βόρειο Κόσοβο διαδηλώσεις.

