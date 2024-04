Αργεντινή: Ογκώδεις διαδηλώσεις υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου και κατά της πολιτικής λιτότητας - Βίντεο

Συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών έκανε λόγο για διαδηλώσεις ενός εκατομμυρίου πολιτών σε εθνική κλίμακα.

Φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, άλλα μέλη του προσωπικού του συστήματος παιδείας, συνδικαλιστές και μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης κατέκλυσαν και παρέλυσαν όλο το απόγευμα το κέντρο του Μπουένος Άιρες, στα όρια του κοινοβουλίου και ως την Πλατεία Μαΐου, όπου είναι η έδρα της προεδρίας, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων, κατάμεστη στο τέλος της ημέρας.

Milei’s demential attack against Argentina’s centuries-old university system (founded in the early 1600s by the Spanish crown) has awoken a not-so-sleeping monster.

Remember Argentina has one of the highest bookshops-per-inhabitant ratios in the world.pic.twitter.com/15wtqWrcow