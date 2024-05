Αρμενία: Διαδήλωση στο Γερεβάν κατά της παραχώρησης εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν

Οι αρμενικές αρχές, επιδιώκοντας μια ειρηνευτική συμφωνία για να τερματιστεί μια διαμάχη πολλών δεκαετιών, ενέκριναν την επιστροφή στο Αζερμπαϊτζάν ορισμένων μεθοριακών χωριών που είχε καταλάβει ο στρατός της Αρμενίας τη δεκαετία του 1990. Όμως η απόφαση αυτή, που από ορισμένους θεωρείται ως άχρηστη υπαναχώρηση, προκάλεσε αντιδράσεις.

Residents of #Yerevan greet participants of #Tavush for the Homeland Movement march, led by Archbishop Bagrat Galstanyan. pic.twitter.com/IAtwkHWqnC

«Ήρθα σήμερα εδώ επειδή θέλω να αφήσω στα παιδιά μας μια ωραία χώρα», είπε ο 77χρονος συνταξιούχος Εντίκ Νικογοσιάν. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, να παραχωρούμε τα εδάφη μας», πρόσθεσε.

Η διαδήλωση ήταν το αποκορύφωμα της πορείας που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες οι κάτοικοι της περιοχής του Ταβούς, όπου βρίσκονται τα χωριά αυτά. Οι κάτοικοι έφτασαν σήμερα στο Γερεβάν, όπου ενώθηκαν με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και με πρόσφυγες από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Mass protests are held in #Yerevan#Armenia against the process of border delimitation with Azerbaijan.

Archbishop Bagrat demanded that Prime Minister Pashinyan resign in an hour. pic.twitter.com/kHazUWsaaO