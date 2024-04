Aρχηγός ιρανικών δυνάμεων: Η επίθεση εναντίον του Ισραήλ πέτυχε όλους τους στόχους της

«Η επιχείρηση Τίμια Υπόσχεση διεξήχθη με επιτυχία από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί και πέτυχε όλους τους στόχους της», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση ο στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι δύο εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν κυρίως ήταν «το κέντρο πληροφοριών που έδωσε στους σιωνιστές τις απαραίτητες πληροφορίες» για το πλήγμα που κατέστρεψε την 1η Απριλίου το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, καθώς και «η αεροπορική βάση του Νοβατίμ, από την οποία απογειώθηκαν τα σεροσκάφη F-35» που το βομβάρδισαν.

?? #BREKING

Iranian Major General Mohammad Baqeri:

"The operation has been completed successfully.

This operation gave us complete results and now there is no intention to continue any further operation”. pic.twitter.com/1dyhDMiNit