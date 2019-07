Αρχηγός Ναυτικού του Ιράν: Παρακολουθούμε όλα τα αμερικανικά πλοία στον Κόλπο

«Διαθέτουμε εικόνες και μεγάλο αρχείο της καθημερινής κίνησης των δυνάμεων του συνασπισμού και της Αμερικής», εξήγησε, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Για πρώτη φορά το Ιράν θα πραγματοποιήσει ναυτικά γυμνάσια με συμμαχικές του χώρες στο τέλος του ιρανικού έτους, τον Μάρτιο του 2020, σημείωσε ο Χανζαντί, αν και δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα λάβουν μέρος σε αυτά.

UPDATE:#Iran Navy Chief: Detained UK-flagged oil tanker violated Iran maritime rules as well as intl. law #PersianGulf#StraitOfHormuz#StenaImperopic.twitter.com/GS0LJCP5eq