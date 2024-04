Αθλητής κλώτσησε ring girl σε αγώνες ΜΜΑ στη Ρωσία και του επιτέθηκαν οι θεατές

Συγκεκριμένα, πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, ο Heibati κλώτσησε ένα κορίτσι του ρινγκ στα οπίσθια, καθώς περνούσε κρατώντας μια κάρτα που έγραφε ότι ο πρώτος γύρος θα ξεκινούσε. Η κοπέλα αιφνιδιάστηκε από τη συμπεριφορά του Heibati. Όταν τον πλησίασε για να εκφράσει την αποδοκιμασία της, παρενέβη ο διαιτητής προκειμένου να τους κρατήσει μακριά, ενώ προειδοποίησε τον Ιρανό για τη συμπεριφορά του.

In Russia Iranian MMA fighter Ali Heibati kicked a ring girl in the posterior, a she was not wearing a hijab.

He went on to lose his fight against an Armenian by a technical knock out, got beaten up by the crowd & received a lifetime ban.