Αυτός είναι ο Ρώσος στρατιώτης που φέρεται να ευνούχισε Oυκρανό αιχμάλωτο - Σκληρές εικόνες

Ένα σοκαριστικό βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει Ρώσο στρατιώτη να ευνουχίζει έναν Ουκρανό αιχμάλωτο κάνει τον γύρο του διαδικτύου αναδεικνύοντας τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας στρατιώτης να πλησιάζει έναν άλλον, ο οποίος φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια του και είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα. Ο άντρας που είναι ξαπλωμένος φορά κίτρινα και μπλε διακριτικά – τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Ο Ρώσος στρατιώτης, που φορά χειρουργικά γάντια και κρατάει ένα κοπίδι στο χέρι, κόβει στη συνέχεια το πίσω μέρος του παντελονιού του αιχμαλώτου, που τον κρατούν καθηλωμένο αρκετοί Ρώσοι στρατιώτες με στολές παραλλαγής και τον ευνουχίζει, δείχνοντας στην κάμερα τα αποκοπέντα γεννητικά του όργανα.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Οι εικόνες προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή και ήδη στα social media έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Πρόκειται για τον 39χρονο Vitaly Valerievich Aroshinov, ο οποίος υπήρξε μέλος μιας ομάδας Τσετσένων, γνωστής ως «τάγμα Akhat».

Our sniper squads know every detail now. There will be no place to hide for every single war criminal. Kudos to @KremlinTrolls for the tattoo pictures. #russiaisateroriststate#WarInUkrainepic.twitter.com/LUFqTawuPO — Georgian Legion (@georgian_legion) July 29, 2022

Την Παρασκευή, o σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλ Ποντόλιακ επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και εξέφρασε τη βούληση του Κιέβου να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη. «Ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει: Η Ρωσία είναι μια χώρα κανιβάλων που απολαμβάνουν τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες. Ωστόσο η ομίχλη του πολέμου δεν θα βοηθήσει να αποφευχθεί η τιμωρία για τους δήμιους. Θα αναγνωρίσουμε και θα φτάσουμε στον καθένα από εσάς», έγραψε ο αξιωματούχος.

RF propagandists delightedly showed how a group of ru-tyrants crippled ???? captive. World has to realize: ???? — a country of cannibals who enjoy torture and murder. But the fog of war will not help to avoid punishment for the executioners. We will identify and get to each of you. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) July 29, 2022

Η Oυκρανή βουλευτής Ινα Σοβσαν τόνισε: «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει γι’ αυτό. Δώστε στην Ουκρανία τα όπλα που χρειαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτόν τον εφιάλτη μια για πάντα. Ο κόσμος δεν μπορεί να προσποιείται ότι αυτά δεν συμβαίνουν». Η βουλευτής ανέβασε το επίμαχο βίντεο στο λογαριασμό της στο Twitter, με τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να «κατεβάζει» τη σχετική ανάρτηση λόγω της βιαιότητας των πλάνων.