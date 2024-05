Βασιλιάς Κάρολος: «Μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου»

«Ζητώ συγγνώμη που σας ξάφνιασα, αλλά όταν εμφανίστηκε αυτή η ευκαιρία και μου επέτρεψαν να βγω από το κλουβί μου, ήθελα να έρθω να δω», είπε στους στρατιώτες καθώς συνάντησε το προσωπικό και τις οικογένειές τους στη σχολή στην νότια Αγγλία.

Ο 75χρονος βασιλιάς «ένιωσε μεγάλη ενθάρρυνση» επιστρέφοντας στα καθήκοντά του, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

King Charles III has made his first appearance with the military since his cancer diagnosis

He visited 3 @RSMEGp in Surrey where he took time to chat to personnel and their families

Find out more ?? https://t.co/AJMeaSloNtpic.twitter.com/U9TdeFvsPU