Βενετία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία για την επιβολή εισιτηρίου στους τουρίστες - Βίντεο

Ωστόσο, αρκετές επιτροπές και ενώσεις κατοίκων προχώρησαν σε διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι το τέλος δεν θα κάνει τίποτα για την επίλυση του ζητήματος.

Ένταση στη Βενετία την πρώτη ημέρα του εισιτηρίου

Tο σύστημα φάνηκε να έχει κάνει μια ασταθή αρχή την Πέμπτη, προκαλώντας σύγχυση σε πολλούς επισκέπτες, αλλά και διαμαρτυρίες από ορισμένους κατοίκους.

Στην Piazzale Roma, όπου βρίσκεται ο κεντρικός τερματικός σταθμός λεωφορείων της Βενετίας, υπήρξε ένταση μεταξύ της αστυνομίας και των περίπου 500 ατόμων που διαμαρτύρονταν κατά του τέλους.

Kάτοικοι της Βενετίας διαμαρτύρονται για το εισιτήριο

«Μπορώ να σας πω ότι σχεδόν ολόκληρη η πόλη είναι αντίθετη» υποστήριξε ο Matteo Secchi, ο οποίος ηγείται της Venessia.com, μιας ομάδας ακτιβιστών κατοίκων.

«Δεν μπορεί να επιβληθεί εισιτήριο εισόδου σε μια πόλη. Το μόνο που κάνουν είναι να τη μετατρέψουν σε θεματικό πάρκο. Αυτή είναι μια κακή εικόνα για τη Βενετία… Θέλω να πω, αστειευόμαστε;».

Το εισιτήριο εισόδου, το οποίο απαιτείται μόνο για την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας, μπορεί να κρατηθεί ηλεκτρονικά και θα ισχύει από την Πέμπτη έως τις 14 Ιουλίου, στο πλαίσιο της δοκιμαστικής του φάσης.

