ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που Ισραηλινός έφεδρος κλωτσάει παγιδευμένη με εκρηκτικά σημαία της Παλαιστίνης και τραυματίζεται

Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση Rescuers Without Borders, ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη και μάλιστα αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

An Israeli civilian is lightly injured as a result of an improvised explosive device near the West Bank settlement of Kohav HaShahar, medics say. The man was trying to remove a Palestinian flag on the side of the Route 458 highway when it exploded, footage shows.