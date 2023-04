Βίντεο σοκ: Κτίριο κατρακυλά στον δρόμο

Η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν θύματα.

Video posted on social media showed the moment a building collapsed onto a road in Tijuana, Mexico pic.twitter.com/0UxBfYSXg0