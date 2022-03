«Βόμβα» από Ζελένσκι: Σε δημοψήφισμα θα τεθούν οι όποιοι συμβιβασμοί με τη Ρωσία

«Το έχω ξεκαθαρίσει σε όλες τις διαπραγματευτικές ομάδες», τόνισε ο Ζελένσκι. «Ο λαός θα πρέπει να μιλήσει και να αντιδράσει σε οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού. Και ποιοι θα είναι αυτοί, είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε.

«Ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν σε δημοψήφισμα ενδεχομένως να αφορούν εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από άλλες χώρες στην Ουκρανία αντί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε απάντηση στο ρωσικό τελεσίγραφο και ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία θα ενδώσει σ' αυτό μόνο όταν θα είναι όλοι οι Ουκρανοί νεκροί. «Θα πρέπει πρώτα να μας καταστρέψουν όλους, μόνο τότε θα τηρηθούν τα τελεσίγραφά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Ουκρανός πρόεδρος:

