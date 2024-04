Βομβαρδισμός ΜΚΟ στη Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχεται το «λάθος» του - Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Αυστραλία

«Μοιραζόμαστε των πένθος των οικογενειών (των θυμάτων) και της οργάνωσης World Central Kitchen από το βάθος της καρδιάς μας», συνέχισε ο στρατηγός. «Ανεξάρτητος οργανισμός θα ερευνήσει σε βάθος το γεγονός και θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματα του τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε.

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”

