«Βούλιαξε» το Ντουμπάι από πρωτοφανείς πλημμύρες - Πάνω από 18 νεκροί στο Ομάν - ΒΙΝΤΕΟ

Οι κεραυνοί έσκιζαν τον ουρανό, αγγίζοντας την άκρη του Burj Khalifa, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, έγραψαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχολεία στα επτά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν και πολλοί εργαζόμενοι δούλεψαν εκτάκτως από το σπίτι.

Dubai Flood Edition #TOKEN2049

Everyone’s talking about blockchain in Dubai, but with all this rain, I’m just interested in the food chain—specifically, who delivers pizza by boat? pic.twitter.com/fK5JpVTeCG