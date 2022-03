Βουλιάζει ανοιχτά της Οδησσού φορτηγό πλοίο – Πληροφορίες ότι χτυπήθηκε από νάρκη - Βίντεο

«Το σκάφος τελικά βυθίστηκε», είπε ο Ίλβες. «Δύο από τα μέλη του πληρώματος είναι σε λέμβο στη θάλασσα και τέσσερα άλλα αγνοούνται. Δεν γνωρίζω πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή».

Ο ίδιος είπε ότι το σκάφος ίσως χτυπήθηκε από νάρκη.

Δείτε βίντεο:

??The ship HELT is sinking near Odessa In the area of ??the Odessa Bay, the dry cargo ship Helt under the Panamanian flag, fired upon by the Russian occupiers, is sinking. pic.twitter.com/7FqAJ7NzMn