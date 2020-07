Βραζιλία: Εικόνες σοκ από την κακοποίηση μιας μαύρης γυναίκας από αστυνομικό

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις εικόνες, οι οποίες τραβήχτηκαν με κινητό τηλέφωνο, διακρίνεται μια μαύρη γυναίκα, με το πρόσωπο στο έδαφος, να πασχίζει να ξεφύγει, την ώρα που ένας αστυνομικός την πιέζει με δύναμη στον λαιμό με το πόδι του.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, ο αστυνομικός σηκώνει το άλλο πόδι του για να ρίξει όλο του το βάρος στον λαιμό του θύματος.

tw//police brutality

Yesterday, a 51 year-old black woman in Brazil had an officer STEPPING ON HER NECK to immobilize her. She has a broken bone and several stitches on her body. She was at her job, unarmed.#BlackLivesMatter#VidasNegrasImportampic.twitter.com/3BC5NxJjWf