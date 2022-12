Βραζιλία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένες περιοχές της Σάντα Καταρίνα

Σε βίντεο από την Πολιτική Προστασία της πολιτείας καταγράφονται επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με ελικόπτερα, αφού πολλά σπίτια παραμένουν «βυθισμένα» στα λασπόνερα. Περισσότεροι από 880 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από τις πλημμυρισμένες περιοχές, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Αξιωματούχοι της Σάντα Καταρίνα απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τις οδικές μετακινήσεις, καθώς αρκετές περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Οι πλημμύρες αυτήν την εποχή είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Βραζιλία και ευθύνονται για μεγάλες καταστροφές τα τελευταία χρόνια.

#BREAKING | People are forced to take refuge on the roofs of houses and buildings in the flood of Greater #Florianópolis.Residents are rescued from rooftops with the help of helicopters.#Biguaçu#SantaCatarina#Brazil

