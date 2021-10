Βρετανία: Πέθανε ο βουλευτής των Συντηρητικών που δέχθηκε «πολλαπλές μαχαιριές»

Ο βουλευτής ανήκε στο κεντροδεξιό κυβερνών Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα του Μπόρις Τζόνσον και ήταν γνωστός για τις θέσεις του υπέρ του Brexit.

Η Αστυνομία ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη και ότι δεν αναζητεί άλλους υπόπτους για την επίθεση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από την εκκλησία μεθοδιστών Belfairs στο Leigh-on-Sea του Έσεξ. O βουλευτής βρισκόταν έξω από τον ιερό ναό σε εκδήλωση γνωριμίας με πολίτες.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, o 69χρονος Amess δέχθηκε «πολλαπλές μαχαιριές».

