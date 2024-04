Βρετανία: Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο με 3 τραυματίες

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ δήλωσε «σοκαρισμένος» από το γεγονός που σημειώθηκε στο σχολείο Άμαν Βάλεϊ του Άμανφορντ, στη νότια Ουαλία. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την επέμβασή τους.

Ο πρωθυπουργός της Ουαλίας Βον Γκέτινγκ, που πρόσκειται στο Εργατικό Κόμμα, έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερα ανησυχητική περίοδο για το σχολείο, τις οικογένειες και τον τοπικό πληθυσμό».

«Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ασφαλή μέρη, όπου μαθαίνουμε και ανακαλύπτουμε. Είναι λυπηρό και ανησυχητικό ότι σήμερα εκπαιδευτικοί και μαθητές είδαν την ασφάλειά τους να θρυμματίζεται λόγω ενός βίαιου συμβάντος», σχολίασε ο επικεφαλής των Συντηρητικών της Ουαλίας, Άντριου Ρ. Τ. Ντέιβις.

