Βρετανία: Στο Εδιμβούργο μεταφέρεται σήμερα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ

Αύριο, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί πομπή κατά μήκος της μεγάλης λεωφόρου Ρόιαλ Μάιλ έως τον καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Σεντ Τζάιλς) όπου η σορός της Ελισάβετ θα παραμείνει για 24 ώρες. Την Τρίτη το βράδυ, θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο.

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για την κηδεία - To πρώτο μήνυμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, δήλωσε ότι θα στηρίξει τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο Γ' «με όλους τους δυνατούς τρόπους» προς τιμήν της γιαγιάς του βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

«Ηξερα ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα, αλλά μου χρειάζεται χρόνος για να συνηθίσω στην πραγματικότητα της ζωής χωρίς την γιαγιά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Παράλληλα, το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου.

Η Ελισάβετ θα τεθεί σε λαϊκό προσκήνυμα για τέσσερις ημέρες στο Westminster Hall, από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου έως την κηδεία της.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, το φέρετρο θα αναχωρήσει από το ανάκτορο του Ουέστμινστερ και θα κατευθυνθεί προς το αββαείο του Ουέστμινστερ, όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία.

Στην συνέχεια, το φέρετρο θα μεταφερθεί με πομπή μέχρι το κάστρο του Ουίνδσορ, όπου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα γίνει η ταφή, δίπλα στον σύζυγό της Φίλιππο.

Ο Κάρολος Γ' ανακηρύχθηκε επισήμως βασιλιάς - H ιστορική τελετή και το «God save the Κing»

Ο Κάρολος Γ’ ανέρχεται στον θρόνο σε μια δύσκολη περίοδο, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών, έχοντας αλλάξει τέσσερις πρωθυπουργούς σε έξι χρόνια. Στα 73 του χρόνια, ο Κάρολος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία Βρετανός μονάρχης που ανεβαίνει στον θρόνο.

Η ανακοίνωση της ανακήρυξής του διαβάστηκε από το μπαλκόνι του ανακτόρου Σεντ Τζέιμς, ενώπιον της Φρουράς του Βασιλιά και εκατοντάδων πολιτών. Αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος ενώ κανονιοβολισμοί έπεφταν σε όλη τη χώρα προς τιμή του Καρόλου.

FULL ADDRESS: King Charles III addresses Accession Council and takes oath to the Church of Scotland. pic.twitter.com/QE1T28qHrz

Είχε προηγηθεί μια τελετή στο παλάτι Σεντ Τζέιμς, όπου συνεδρίαζε το Συμβούλιο Διαδοχής και πριν από την ανακήρυξη του Καρόλου ανακοινώθηκε επισήμως ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ.

The first official rendition of God Save The King has been sung at the end of a memorial service for the Queen at St Paul's Cathedral.

Latest: https://t.co/ZyCl5u7p5hpic.twitter.com/AR6QAjiXue