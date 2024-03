Bρετανία: Συναγερμός σε σχολείο - Ένοπλοι αστυνομικοί σπεύδουν στο σημείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν μια σειρά από προσχεδιασμένες εφόδους για εντοπισμό ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να υπάρξει άμεση απειλή για το σχολείο.

Το σχολείο Tilery Primary School εξέδωσε ενημέρωση λίγο αργότερα αναφέροντας τα εξής: «Ευχαριστούμε όλους τους γονείς, τους φροντιστές και τις οικογένειες για την υπομονή και την κατανόησή σας σήμερα το πρωί. Η ασφάλεια των παιδιών, του προσωπικού και της κοινότητάς μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και ακολουθήσαμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να το διασφαλίσουμε. Τα παιδιά επιστρέφουν τώρα στις τάξεις και θα σας κρατάμε ενήμερους για την κατάσταση».

Στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν περίπου 300 παιδιά ηλικίας από 2 έως 11 ετών.

Primary school 'on lockdown' as armed police descend on Teesside estate - with parents told to take students to main hall

